Cristina Ţopescu a fost găsită moartă în casa în care s-a mutat în urmă cu câteva luni. Jurnalista locuia singură, înconjurată doar de animale, şi, din ce a declarat dr. Monica Pop la România TV, există posibilitatea ca prezentatoarea Cristina Țopescu să fi suferit de depresie, fiind foarte afectată de moartea tatălui său.

Marie Jeanne a spus, la scurt timp după aflarea decesului Cristinei Țopescu, că nu a avut nicio problemă de sănătate din ceea ce știe:

”Ea dorea să facă lucruri pentru copiii ei. Cristina era foarte preocupată, pe lângă tot ce făcea pentru animale. Sunt absolut șocată. Nu am crezut că e adevărat. Fiecare dintre noi era ocupată cu altceva și nu am apucat să ne vedem. Anul ăsta nu am apucat să vorbesc cu ea.

Se întâmpla să nu vorbim câte 2-3 săptămâni și apoi reluam. Era un om activ, extrem de dinamică, reușea să găseasca de fiecare dată o speranță în orice proiect.

Nu avea probleme de sănătate. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa românească”, a spus în această seară colega şi prietena Cristinei.

„Era un profesionist adevărat. A muncit toată viața, dar niciodată nu s-a ferit de muncă. Nu avea probleme financiare atât de grave. Era o persoană echilibrată, dar se enerva când lupta pentru o cauză și nu găsea înțelegere. Este o seară neagră pentru presa românească şi e greu de acceptat aşa ceva” , a declarat Marie Jeanne Ion, colegă cu Cristina Țopescu.

