Fost boxer, născut la Brooklyn în 1936, Tony Lo Bianco a fost unul dintre cei mai apreciați artiști ai anilor 70, 80, fiind distribuit în roluri care i-au adus aprecierea publicului și a criticii de specialitate.

Bunicii săi erau din Sicilia, iar părinții săi – tatăl său a fost era șofer de taxi, iar mama, casnică – erau originari din New York.

A murit actorul Tony Lo Bianco

În 1960, a obținut locul trei la un concurs de recitare, la care au participat studenți din tot orașul New York, apoi s-a înscris la școala de actorie The Dramatic Workshop, din Manhattan.

Tony Lo Bianco a fost, în 1963, co-fondator al Teatrului Trianglem, unde a fost director artistic timp de șase ani. De asemenea, a regizat și produs mai multe spectacole de teatru.

A jucat în filmul „Iisus din Nazaret”, unde a interpretat rolul lui Quintilius, transmite The Hollywood Reporter.

Tot în 1963, și-a făcut debutul pe ecran într-un episod din „The Doctors” iar ulterior a apărut în serialul N.Y.P.D. În anii 1970, a interpretat rolul unui polițist în apreciata dramă NBC „Police Story”.

Nominalizat la Premiile Tony pentru cel mai bun actor

În 1977 avea să fie distribuit de regizorul italian Franco Zeffirelli în filmul ”Iisus din Nazaret”, unde a interpretat rolul lui Quintilius. De asemenea, a jucat alături de actrița Gina Lollabrigida în filmul ”La Romana”, din 1988.

Tony Lo Bianco a jucat într-o altă peliculă celebră a anilor 70, ”The Honeymoon Killers”, despre care regizorul francez Francois Truffaut spunea că este filmul american preferat. Într-un alt film clasic, thrillerul ”God Told Me To” (1976), regizat de Larry Cohen, Lo Bianco a jucat rolul unui polițist din New York care investighează o serie de crime bizare orchestrate de șeful unui grup religios (Richard Lynch).

În 1983, actorul a primit o nominalizare la Premiile Tony pentru cel mai bun actor, pentru rolul lui Eddie Carbone în ecranizarea piesei lui Arthur Miller, ”Vedere de pe pod”.

Magistral în rolul din celebrul film „Filiera franceză”

În celebrul film „Filiera franceză”, din 1971, regizat de William Friedkin, Lo Bianco a interpretat magistral rolul lui Sal Boca, implicat într-o operațiune ilegală de narcotice.

Doi ani mai târziu, Lo Bianco a primit rolul principal din ”The Seven-Ups” unde a jucat alături de partenerul din ”Filiera franceză”, actorul Roy Scheider.

A fost implicat în multe organizații caritabile

Tony Lo Bianco a fost implicat în multe organizații caritabile de-a lungul vieții, inclusiv în United Service Organizations (USO), Building Homes for Heroes, The Wounded Warrior Project, National Italian American Foundation, Sons of Italy in America, printre altele.

Sprijinul său față de veteranii americani l-a determinat să producă și să fie naratorul unui videoclip tribut, numit „Doar un soldat obișnuit”.

Videoclipul a avut peste 22 de milioane de vizualizări și a primit două premii Emmy, potrivit site-ului lui Lo Bianco.