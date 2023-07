Ultimul adversar politic al lui Vladimir Putin

Cel mai nou proces al lui Alexei Navalni a început la 19 iunie la Colonia Penală 6, de maximă securitate, situată la aproximativ 240 de kilometri est de Moscova. Executând deja o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru diverse infracțiuni inventate, ultimul adversar politic de mare greutate al lui Vladimir Putin risca o pedeapsă suplimentară de 30 de ani pentru că ar fi incitat și finanțat extremismul și „reabilitat ideologia nazistă”, o referire aparentă la sprijinul său pentru Ucraina.

El a declarat că i s-au dat 3.828 de pagini de documente care detaliază infracțiunile pe care le-ar fi comis în timp ce era izolat în închisoare, dar a protestat.

„Deși este clar, după mărimea volumelor primite, că sunt un criminal sofisticat și perseverent, este imposibil să aflăm exact de ce sunt acuzat”, a declarat Navalni.

El s-a plâns că „în trecut, de fiecare dată când rosteam cuvântul „Putin”, ei pur și simplu închideau microfonul și opreau transmisia video”.

Kira Iarmish, în vârstă de 33 de ani, purtătoarea de cuvânt a lui Navalni și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai acestuia de-a lungul ultimului deceniu tumultuos, a vizionat imaginile. Într-un interviu acordat două zile mai târziu, ea a declarat că a fost supărător să vadă cât de mult slăbise șeful ei, dar liniștitor să vadă că nu și-a pierdut îndrăzneala, sfidarea sau simțul umorului.

Cel mai celebru prizonier politic din Rusia, un om pe care Putin refuză să îl numească, nu fusese distrus de cele 30 de luni de privațiuni fizice și psihologice extreme în care a fost încarcerat.

„Este probabil cel mai optimist om din întreaga Rusie în acest moment”, a spus ea.

Putin va dispărea mai devreme sau mai târziu

În august 2020, Kira Iarmish l-a însoțit pe Navalni în Siberia pentru o anchetă de corupție. Se așteptau să fie hărțuiți, dar vizita lor la Tomsk a fost „complet calmă, foarte pașnică … a fost cea mai bună călătorie dintotdeauna”.

Ea stătea lângă el când acesta s-a prăbușit în zborul de la Tomsk la Moscova în 2020 din cauza otrăvirii. De asemenea, ea l-a însoțit când s-a întors la Moscova după ce Navalni s-a recuperat în Germania, împreună cu soția sa Iulia și a asistat la arestarea sa la sosire. Iarmish a fost ea însăși închisă de patru ori, a îndurat arest la domiciliu prelungit și acum trăiește în exil pe termen nelimitat.

Cu toate acestea, tânăra rămâne absolut convinsă că Navalni va conduce într-o zi o nouă Rusie liberă și prosperă.

„Nu aș face ceea ce fac dacă nu aș avea această credință”, a spus ea. „Cred sincer că justiția istorică este de partea noastră. Putin va cădea mai devreme sau mai târziu și nu văd pe nimeni altcineva mai potrivit sau mai capabil să fie președinte decât Alexei”, a explicat ea.

Navalni, otrăvit din nou?

La începutul acestui an, ea a scris pe Twitter că „nu exclude” faptul că este otrăvit încet, din nou, din cauza durerilor de stomac paralizante pe care le acuză. În aprilie s-a raportat că Navalni a slăbit 8 kg în doar două săptămâni și a fost chemată o ambulanță. În tot acest timp, Kremlinul a spus doar că starea sa de sănătate este de competența serviciului federal de penitenciare.

Celula în care își ispășește pedeapsa Navalni este mică, de abia are șase metri pătrați. Are o singură fereastră mică, închisă, care dă spre o curte interioară și nu are ventilație. Patul său este fixat de perete de la ora 5 dimineața până la ora 22.00. Nu i se permite să se întindă pe podea. Singurul mobilier este un scaun. Nu există apă caldă. Luminile nu sunt niciodată stinse. Este obligat să asculte radioul rusesc de stat neîncetat și discursurile interminabile ale lui Putin.

„Este o altă formă tortură, pentru că nu poate să îl oprească”, spune Iarmish.

Spre deosebire de ceilalți deținuți, Navalni nu poate primi pachete cu alimente sau cumpăra alimente de la magazinul închisorii. El trebuie să supraviețuiască cu ceea ce îi oferă închisoarea.

„Alexei este torturat prin foame pentru că ceea ce i se oferă este insuficient”, spune Iarmish. El a slăbit foarte mult, suferă de dureri de spate severe și de deteriorarea vederii și a trebuit să dea în judecată închisoarea pentru a obține dreptul de a vedea un dentist.

Rămâne un exemplu pentru mulți ruși

Iarmish insistă că Navalni nu regretă însă că s-a întors în Rusia și că, după mai bine de două decenii de hărțuire din partea regimului lui Vladimir Putin, spiritul său rămâne imposibil de subjugat.

„Îl cunosc. Nimic nu-l poate înfrânge. A supraviețuit atât de mult și s-a sacrificat atât de mult încât nu văd cum orice tortură pe care o vor inventa ar putea să-l doboare”, spune ea. „El crede sincer în ceea ce face. Vrea ca Rusia să fie liberă, iar copiii lui să crească într-o țară pașnică și prosperă”.

Deși Navalni și-a pierdut organizația politică din Rusia și poate comunica cu lumea exterioară doar prin mesaje transmise pe ascuns, el crede că își promovează cauza prin încarcerarea sa. El servește drept simbol al sfidării, spune Iarmish.

„El dă un exemplu de persoană care nu se teme (n.r. de Putin), iar în acest moment mulți ruși au nevoie de un astfel de exemplu”, mărturisește ea.