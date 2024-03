Aurel Oprinoiu oferă detalii despre amenzile pe care trebuie să le plătească România pentru că nu respectă legea de mediu.

Vorbim despre o amendă și niște penalități pentru că România, guvernele României nu au avut o viziune, nu au avut o strategie și nu au luat măsuri din timp. (…) Am anunțat public că domnul ministru Mircea Fechet a fost în Comisia pentru Mediu pe care o prezidez, și am discutat despre această problemă (…) tocmai pentru a afla un plan concret în legătură cu închiderea acestei proceduri de infringement.

„Nu aș vrea să politizez discuția, pentru că discutăm despre mediu, și mediul trebuie să nu aibă culoare politică. Dar, din păcate, am ajuns la aceste proceduri de infringement pentru că guvernele succesive care s-au aflat la conducerea României nu au luat măsurile pe care trebuiau să le ia. Dacă discutăm despre ultima astfel de procedură, România a plătit un milion cinci sute de euro amendă și pentru care plătim 18.600 de euro pe zi (…)

Robert Turcescu a cerut explicații suplimentare în legătură cu acest blocaj. Din ce motive nu poate fi rezolvată situația? Există interese obscure, lipsa fondurilor sau lipsa capacităților manageriale?

„Răspunsul pe care eu l-am găsit, de fapt sunt mai multe. 1. Incompetență, lipsesc competențele manageriale despre care vorbeați. Sunt probabil și interese economice. Pentru că închiderea acestor depozite de deșeuri o să coste România foarte mult. Sunt foarte multe probleme juridice, pe care, noi, ca stat, nu le-am rezolvat, nu am avut suficientă inteligență să le rezolvăm din timp. Este un cumul de factori care ne-a adus aici. Din păcate, nu o să fie doar această procedură de infringement. Nu doar pentru acest lucru o să plătim penalități”, a precizat Aurel Oprinoiu.

Potrivit lui, deși există un cadru legal în domeniul mediului, nu există și cel executiv.

„În momentul de față, deși avem legi, dacă din momentul acesta, pe o perioadă de un an nu am modifica niciun fel de lege din domeniul mediului, ar fi trebuit să avem un aer mai curat. Aceste infracțiuni din domeniul mediului (…) nu ar fi existat. Avem cadru legislativ, din păcate, nu este respectat și nu este aplicat, nici de către autorități, nici de către entitățile din domeniu. Este opinia mea personală, și am suficiente argumente ca să o susțin.