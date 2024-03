Robert Turcescu i-a adresat câteva întrebări deputatei USR Diana Buzoianu, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din cadrul Camerei Deputaților.

„V-ați opus, recent, unei inițiative a Ministerului Mediului în domeniul urmăririi materialelor lemnoase. Și asta, în condițiile în care, România e aproape vestită, cu tot ceea ce înseamnă scandalurile legate de defrișările ilegale. De ce?”, a fost întrebarea pusă de Robert Turcescu.

„Singura care există în momentul de față, care a fost pusă în Parlament, cu privire la monitorizarea masei lemnoase, este legată de imaginile satelitare pe care le-am susținut și de sistemul CCTV pe care l-am votat. De altfel, noi suntem inițiatorii pentru DNA-ul Pădurilor, acea structură specializată de procurori (…) Nu funcționează pentru că nu a trecut prin Parlament. A trecut o dată în mandatul anterior, cu votul inclusiv al PSD, UDMR, USR și minorități. Și apoi a fost atacat imediat la CCR, declarat neconstituțional pentru că îi lipsea fișa economică.

Ulterior, am redepus acest proiect. Am cerut fișa economică de la Guvern, care a blocat practic acest proiect de lege. Guvernul ne-a spus că nu are datele necesare să dea acest impact bugetar. Deci, practic, am blocat un proiect de lege ca să vină doi ani mai târziu Guvernul să ne spună că oricum nu avea datele să facă acea fișă economică. Iar astăzi suntem în punctul în care majoritatea partidelor care au votat pentru această structură de procurori specializați, de luptă împotriva infracțiunilor de mediu, majoritatea parlamentară nu mai susține, se pare, acest proiect. acuma, că am rezolvat și problema constituțională”, a explicat Diana Buzoianu.