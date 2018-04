Teodorovici, despre achizițiile publice: vrem să descurajăm practica de a contesta orice, de dragul contestației

Ministrul a afirmat că se va merge pe modelul pe care Comisia Europeană îl practică la nivelul său vizavi de anumite proceduri sub pragurile Comisiei.

"Pentru că aici noi am încărcat în mod excesiv şi nejustificat, nu a cerut nimeni acest lucru, am încărcat cu proceduri foarte multe modul în care se poate face o achiziţie publică sub anumite praguri, cum ar fi serviciile publice sau de lucrări. Am simplificat foarte mult această zonă", a precizat Teodorovici la finalul dezbaterii organizate la Palatul Parlamentului de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

El a adăugat că şi contestaţiile în instanţă vor fi reglementate, în sensul soluţionării lor încă din prima fază procesuală, fapt ce va conduce la deblocarea contractelor.

"Mergem pe ideea de a avea totuşi şi zona de contestaţii, pentru a descuraja practica aceasta destul de prezentă în a contesta orice, de dragul de a contesta. Vom merge pe ideea de a se decide la primul nivel de contestare, într-un fel sau altul. Dacă se merge pe aceeaşi decizie a autorităţii contractante, să fie obligaţie în a semna contractul chiar dacă mai departe firma care se consideră nedreptăţită merge mai departe la a doua cale de atac şi dacă va câştiga la acest nivel atunci să i se ramburseze o parte din marja de profit pe care a prevăzut-o iniţial, astfel încât să nu mai ţinem pe loc contractele, mai ales pe cele de investiţii", a subliniat ministrul Finanţelor.

Întrebat cine va plăti aceste costuri, Teodorovici a spus că autoritatea contractantă este cea care trebuie să şi le asume.

"În mod normal este autoritatea contractantă care îşi va asuma faptul că, într-un final, la nivelul Curţii a rămas o decizie definitivă, în sensul invers decât ea a decis la nivelul atribuirii contractului", a arătat ministrul.