Pe ce s-au consumat banii bucureştenilor în 2017: Noi companii înfiinţate, bani mai mulţi pentru Catedrală şi un pasaj întârziat, inaugurat în cele din urmă

Vlad Petrini luni, 01 ianuarie 2018 | 0 Comentarii Autor:

În 2017, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a anunţat lansarea mai multor proiecte, unele dintre ele destul de controversate, însă, la final de an, bilanţul Municipalităţii arată 22 de companii nou înfiinţate, bani mai mulţi alocaţi Catedralei Neamului şi Pasajul de la Piaţa Sudului, inaugurat.

La capitolul „ajutoare financiare” - precum bani mai mulţi pentru Catedrala Neamului, mai exact peste două milioane de lei, sau stimulente de 2.500 de lei pentru nou născuţi – Primăria Capitalei a excelat. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea traficului, însă, aşa cum primarul general, Gabriela Firea, şi-a propus încă din campania electorală, nu se pot sesiza schimbări majore faţă de anul precedent.

Principalele proiecte ale Municipiului Bucureşti care vizează fluidizarea traficului rutier în zona Bucureşti-Ilfov sunt incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 şi vizează introducerea de benzi de circulaţie cu prioritate pentru transportul public pe o distanţă de 25 km. Astfel, în luna mai 2017, Primăria Capitalei a testat impelemtarea benzilor unice de circulaţie pentru autobuze.

Testul făcut de Municipalitate a fost însă foarte controversat şi criticat , pentru că pe Drumul Naţional 1 (DN 1) s-a format, într-o luni dimineaţa, un ambuteiaj de peste 16 de kilometri, pe sensul de intrare în Capitală, şoferii stând în coloană chiar şi două ore.

În iunie 2017, Primăria a reuşit să inaugureze Pasajul Piaţa Sudului – proiect început încă din anul 2014.

În ceea ce priveşte fluidizarea traficului din Capitală, PMB a reuşit să ajungă la un acord cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Transporturilor, privind transferul mai multor terenuri din administrarea celor două instituţii în cea a Municipalităţii. Scopul preluării acestor terenuri este construirea de noi artere sau lărgirea de străzi, cum este cazul Şoselei Fabrica de Glucoză – una dintre cele mai aglomerate tronsoane din Capitală. Aceste decizii nu au fost însă suficiente pentru rezolvarea, măcar într-o mică măsură, a traficului din oraş, iar primarul general a dat vina, în mai multe rânduri, pe creşterea numărului de maşini second hand importate din Occident, ca urmare a renunţării la taxa de mediu.

Tot în iunie 2017, la împlinirea unui an de mandat, primarul Gabriela Firea anunţa realizările făcute la Primăria Capitalei: „Cea mai importantă realizare este ca am deblocat zeci de şantiere din Capitală în care nu se mai lucra de aproape doi ani de zile sau se lucra într-un ritm de melc: Arcul de Triumf, Pasajul Sudului, Ciurel, Ambulatorul şi Spitalul de Copii Victor Gomoiu şi altele. Am avut curajul sa spun stop contractelor păguboase pentru bucureşteni în mai multe domenii: managementul traficului, reparaţiile la străzi şi semnalizare, Arena Naţionala, case de avocatura. Am înlăturat capuşele de la RADET şi RATB. Am decis cea mai mare investiţie în spitale şi în cabinete medicale şcolare şi stomatologice - 90 milioane de euro”, anunţa Gabriela Firea, pe pagina personală de Facebook.

S-au înfiinţat 22 de companii municipale

În anul care tocmai s-a încheiat, Primăria Bucureşti a decis înfiinţarea a 22 de companii mnicipale, pentru care s-au alocat peste 100 de milioane de euro, printre care Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti SA, Compania Municipală Sport Pentru Toţi SA, Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti SA, Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti SA, Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti SA sau Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SA. Toate aceste companii au doi acţionari: Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care va deţine 99.9% din acţiuni, şi SC Service Ciclop SA, care va deţine 0,1% din acţiuni.

De asemenea, în luna noiembrie, PMB a organizat un târg de joburi pentru ocuparea a peste 2.000 de posturi în cele 22 de companii municipale, iar la ultima şedinţă a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, de pe data de 19 decembrie, consilierii au aprobat suplimentarea capitalului social al companiilor cu peste 270 de milioane de lei.