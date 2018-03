Dragnea nu renunţă la autostrada Bucureşti-Alexandria

"În afară de obiectivele stabilite deja, pe care le ştim prin Master Planul de Transport, eu vă propun să ducem la capăt discuţiile deja începute, şi anume să legăm Bucureştiul cu autostrăzi şi cu cale ferată de mare viteză de Sofia, Belgrad, Budapesta şi Chişinău. Şi pentru aceste proiecte există şi dorinţă, există şi acceptabilitate şi se pare că poate exista şi finanţare. Trebuie doar curaj. De asemenea, aeroportul Otopeni şi portul Constanţa trebuie să fie supuse unui proces intens de modernizare şi extindere. Chiar dacă o anumită ţară, care are un port dezvoltat, se va supăra, portul Constanţa trebuie să devină principala poartă de intrare în Europa, comercială'', a spus Dragnea la Congresul extraordinar al PSD

În context, el a susţinut necesitatea investiţiilor în infrastructură, adăugând că România are nevoie de ''o infuzie uriaşă de capital''.

''Investiţiile în infrastructura rutieră şi feroviară, de exemplu. S-a cam vorbit mult până acum despre asta şi s-a făcut puţin. E clar că trebuie schimbat ceva şi e clar că nu putem să mergem în acest ritm. România are o singură soluţie, are o singură şansă, şi anume să regândească total ritmul de dezvoltare a infrastructurii. Nu putem continua în aceeaşi manieră. (...) Suntem o ţară cu decalaje mult prea mari faţă de Occident. Economiile avansate spre care ne uităm cu jind şi cu invidie câteodată şi cu admiraţie au ajuns la nivelul de azi printr-o muncă de un secol şi jumătate, dar şi printr-un cumul de condiţii, condiţii de care noi azi nu mai putem beneficia, noi nu putem beneficia de instrumentele pe care istoria le îngăduia atunci, respectiv protecţionism vamal, ajutor de stat nelimitat şi indiferent cât de mare, şi deficit. România are nevoie rapid de o infuzie uriaşă de capital care să ne permită un salt investiţional în infrastructură pe termen scurt. Dacă vreţi ca această ţară să aibă vreo şansă să aibă autostrăzi în timpul vieţii noastre'', a mai spus Dragnea. Agerpres