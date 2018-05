Pensia privată va face diferența dintre trai decent și supraviețuire: statul nu va mai da fi nici un sfert din ultimul salariu

“Pensiile private ar trebui consolidate, pentru ca ele sa poata compensa aceasta reducere asteptata a standardului de viata a cetatenilor Romaniei ", a spus n Matti Leppala, reprezemtant PensionsEurope, la FIAR 2018, eveniment organizat de Xprimm.

La rândul său, Radu Crăciun, noul preşedinte al Asociaţiei pentru Pensii Administrate Privat din România (APAPR) a venit cu o prezentarea care arată că pensia privată şi pensia de stat au fost gândite pentru a fi complementare şi că evoluţşia demografică în scădere este un argument solid pentru a sprijini sistemul de pensii private.

Declaraţiile au avut loc în contextul în care autorităţile discută reducere drastică a contribuţieii la pilonul II, de pensii private şi reformarea sistemului în sensul sprijinirii pilonul I, de stat.

Mai jos, cele mai importante puncte susţinute de Crăciun:

-Cei trei piloni de pensii (Banca Mondială) au fost gândiţi să se completeze, nu să se concureze. Pe măsură ce demografia afectează Pilonul I de stat (PAYG), sistemele

complementare (Pilonul II obligatoriu şi Pilonul III facultativ) vor asigura venituri suplimentare pentru români, la vârsta pensionării

-Sistemele publice sunt sub o mare presiune în toată lumea: în perioada 1995-2017, 76 de ţări au crescut contribuţia la sistemul public de pensii (Franţa, Norvegia, Portugalia, Rusia, etc.), 55 de ţări au crescut pragul vârstei de pensionare (Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie etc.), iar 60 de state au redus pachetul de beneficii pentru actualii pensionari (Belgia, Brazilia, Italia, Japonia, Olanda, Marea Britanie, România etc.), Sursa: Banca Mondială

-Se estimează că la orizontul 2040, Pilonul I va acoperi cca. 25% din salariul mediu brut pe economie, iar Pilonul II poate suplimenta această sumă cu 10-15 procente, Sursa: Expert Forum (2015)

Pilonul II din România: „Fondurile de pensii cu cele mai bune randamente reale (ajustate cu inflaţia şi comisioanele)” într-un panel de 15 state membre UE, pentru perioada 2008-2017, conform unui studiu realizat de Better Finance, Federaţia Europeană a Consumatorilor de Produse Financiare („Pension Savings. The Real Return”, 2017).

Pilonul II din România ocupă de 3 ani consecutiv această primă poziţie în raportul BetterFinance. „Pilonul II a înregistrat randamente investiţionale pozitive de la lansarea sa din 2008. Se poate spune că Pilonul II se bucură de o bună reputaţie în Romania”, potrivit unui studiu realizat de BERD la cererea ASF („Review of the Romanian Private Pension System for the Financial Supervisory Authority”, 2015)