Cum putem pune capăt hărțuirii sexuale la locul de muncă

Când Gretchen Carlson a făcut publică experiența sa legată de hărțuirea sexuală de la locul de muncă, ea a inspirat femeile de pretutindeni să-și recapete puterea și să povestească lumii întregi despre ce li s-a întâmplat

În acest discurs remarcabil şi dârz ne spune povestea ei şi identifică trei lucruri pe care putem să le facem cu toţii ca să creăm mai multă siguranţă la locul de muncă. „Nu vom mai fi subestimate, intimidate sau înfrânate”, spune Carlson. „Vom lua atitudine, vom vorbi categoric şi ne vom face auzite. Vom fi femeile care ne-a fost menit să fim.”

Vă invităm să urmăriţi mai jos discursul prezentat de Gretchen Carlson, la conferinţele TED

„Tot ce mi-am dorit era o binemeritată promovare, iar el mi-a zis: «Pune-te pe birou şi desfă-le.»”

„Toţi bărbaţii din birou au scris pe o foaie favorurile sexuale pe care li le-aş fi putut face. Cerusem doar un birou la fereastră.”

„I-am cerut sfatul despre ce pot face ca un proiect să treacă de comisie. El m-a întrebat dacă mi-am adus genunchiere.”

Astea sunt doar câteva din groaznicele poveşti pe care le-am auzit de la femei în ultimul an, în timp ce am cercetat hărţuirea sexuală la muncă. Și ce am descoperit e că este o epidemie mondială. E realitatea îngrozitoare a milioane de femei, care, în fiecare zi, nu vor decât să meargă la muncă.Hărţuirea sexuală nu discriminează. Poţi purta fustă, uniformă medicală, haine militare de camuflaj.Poţi fi tânără sau bătrână, măritată sau nu, albă sau de culoare. Poţi fi republicană, democrată sau independentă. Am auzit de la atâtea femei: ofiţeri de poliţie, personal militar, asistente financiare,actriţe, inginere, avocate, banchere, contabile, profesoare... jurnaliste. Hărţuirea sexuală se dovedeşte că nu e despre sex. E despre putere şi despre ce-ţi face cineva ca să încerce să-ţi ia puterea. Azi mă aflu aici ca să vă încurajez să ştiţi că puteţi să vă recăpătaţi puterea.

Pe 6 iulie 2016 am făcut un salt în gol de una singură. A fost cel mai înfricoşător moment din viaţa mea, o alegere chinuitoare. Am căzut în abis singură, neştiind ce mă aşteaptă jos. Dar apoi, ceva miraculos a început să se întâmple. Mii de femei au luat legătura cu mine, să-mi spună povestea lor despre durere, agonie şi ruşine. Mi-au zis că devenisem vocea lor. Ele erau amuţite. Deodată, mi-am dat seama că, până şi-n secolul 21, fiecare femeie încă are o poveste.

Precum Joyce, o controloare de însoţitori de zbor, al cărei şef zilnic la şedinţe îi zicea de filmele porno văzute noaptea precedentă, în timp ce desena penisuri pe carneţel. A făcut plângere. A fost făcută „nebună” şi concediată. Ca Joanne, bancher pe Wall Street. Colegii o strigau zilnic cu cuvântul ăla abject cu „p”. A făcut plângere, i s-a zis că creează probleme şi n-a mai făcut niciodată afaceri pe Wall Street. Ca Elizabeth, ofiţer în armată. Subordonaţii-i fluturau în faţă bancnote de un dolar, zicând:„Dansează pentru mine!” Și când a făcut plângere la un superior, el a zis: „Cum, doar un dolar? Meriţi măcar cinci sau zece!”

După ce am citit, am răspuns tuturor şi am plâns după fiecare mesaj, am înţeles că aveam multe de făcut. Iată datele uluitoare: una din trei femei, din cele de care ştim, a fost hărţuită sexual la muncă.71% din acele cazuri nu sunt niciodată semnalate. De ce? Fiindcă atunci când femeile divulgă, încă-s făcute mincinoase şi scandalagioaice, sunt înjosite şi denigrate, retrogradate, trecute pe lista neagrăşi concediate. Expunerea hărţuirii sexuale duce, de multe ori, la sfârşitul carierei. Dintre toate femeile care au apelat la mine, aproape niciuna nu mai lucrează acum în profesia aleasă, iar asta e revoltător.

Și eu am tăcut la început. Mi s-a întâmplat la sfârşitul anului când eram Miss America, când m-am întâlnit cu un director TV de rang înalt în New York. Credeam că mă ajută în ziua aia, dând multe telefoane. Am mers la cină şi pe bancheta din spate a maşinii s-a năpustit brusc peste mine şi şi-a vârât limba în gura mea. Nu înţelesesem, naiva de mine. Ca să mă „bag în afacerea asta”, voia să se bage şi el în pantalonii mei. După doar o săptămână, când eram în Los Angeles, la o întâlnire cu un publicist eminent, s-a întâmplat iar. Din nou într-o maşină. M-a prins cu mâna de gât şi mi-a împins capul aşa de tare în zona lui genitală, că n-am mai putut respira. Astea-s întâmplările care te storc de toată încrederea de sine. Astea sunt întâmplările pe care, până recent, nici nu le numeam agresiuni.De asta avem aşa multe de făcut.

După anul în care am fost Miss America, m-am întâlnit în continuare cu mulţi oameni cunoscuţi. Inclusiv cu Donald Trump. Când a fost făcută poza asta, în 1988, nimeni n-ar fi putut prezice unde vom fi azi.

Eu, luptându-mă să pun capăt hărţuirii sexuale la muncă, el, preşedintele Statelor Unite, în ciuda ei.

La scurt timp după, aveam prima apariţie la ştirile TV în Richmond, Virginia. Priviţi zâmbetul încrezător şi sacoul roz-aprins. Nu şi părul.

Munceam din greu ca să dovedesc că blondele sunt inteligente. Ironia sorţii, printre primele subiecte prezentate erau audierile din cazul Anita Hill, din Washington, DC. La scurt timp după, şi eu am fost hărţuită sexual la muncă. Lucram la un reportaj în Virginia rurală şi, când ne-am întors în maşină,cameramanul a început să-mi zică, întrebându-se cât de mult mi-a plăcut când mi-a atins sânii, când mi-a pus microfonul. Și de acolo s-a înrăutăţit. Mă propteam de uşa maşinii. Era înainte de telefoanele mobile. Eram înmărmurită. Chiar mă vedeam rostogolindu-mă afară, în timp ce maşina mergea cu 80km/h, cum văzusem în filme, şi mă întrebam cât de mult ar durea.