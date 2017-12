Care este măsura succesului?

Nadia Comăneci vineri, 29 decembrie 2017 | 0 Comentarii Autor:

Succesul este unul dintre puținele lucruri care are unități multiple de măsură universal acceptate. Avem măsura suc-cesului dată de primul pas făcut de copilul nostru, de primul cuvânt pe care îl spune, de reușita urcării pe un scaun.

Ca adolescenţi, suntem persoane de success când excelăm la şcoală, avem rezultate bune în sport, suntem înconjuraţi de prieteni de calitate. Când suntem adulţi, suntem consideraţi o persoană de succes când avem o familie reuşită şi suntem realizaţi profesional sau financiar.

Succesul în sport este măsurat prin sutimi de secundă, prin numărul de puncte obţinute, prin diferenţa de goluri înscrise. Succesul în afaceri este măsurat prin diverse valori date de cifra de afaceri, profitul afacerii, numărul de angajaţi, valoarea socială a serviciului prestat sau a produsului oferit oamenilor. Întâlnim succesul politicienilor măsurat prin numărul de voturi obţinut, al oamenilor de cultură şi ştiinţă măsurat prin valoarea operelor, creaţiilor, descoperirilor lor. Deşi succesul are măsuri diferite, există elemente comune care îl definesc: implicarea, dăruirea, disciplina, dorinţa, generozitatea, fair play-ul.

Ca tânără gimnastă, am învăţat că pentru a putea fi cea mai bună trebuie să lupt cu cel puţin doi adversari: primul, şi probabil cel mai important, eram eu şi al doilea era reprezentat de adversare, multe dintre ele fiind chiar colegele şi prietenele mele. În sala de gimnastică, la antrenamente, mi se arăta un element pe care trebuia să-l execut şi mi se explica cum trebuie acesta realizat pentru a fi perfect. Atunci începea lupta cu mine, bineînţeles că nu reuşeam din prima să execut acel exerciţiu. Dorinţa de autodepăşire îmi spunea să repet, iar şi iar acel exerciţiu până îl stăpâneam perfect. Drumul către acea execuţie perfectă era presărat şi cu eşecuri, cu zeci de căzături. Am învăţat să mă ridic, să-mi înfrâng orgoliul, să-mi domin durerea şi să mă avânt iar pe trambulina care mă aruncă spre bara flexibilă a paralelelor sau spre bârna incredibil de îngustă şi dură. Urmau apoi emoţiile competiţiei, lupta cu adversarele, intrarea în arenă, unde trebuia să arăţi ce poţi, ce ai învăţat. Am fost educate de antrenorii noştri să ne respectăm adversarele, să le apreciem, să le analizăm şi să încercăm să fim mai bune decât ele. Am învăţat să recunosc atunci când o sportivă a făcut un exerciţiu bun, să am puterea de a o felicita, să accept înfrângerea, să-mi analizez pregătirea, să-mi stabilesc efortul pe care trebuie să-l fac pentru a obţine succesul, pentru a urca pe primul loc la următoarele competiţii.

Pentru a fi o persoană de succes trebuie să înveţi să te autodepăşeşti, să cazi, să te ridici cu mult mai multă dârzenie, să fii dispus să faci sacrificii pentru atingerea obiectivului tău, să te autodepăşeşti, să îţi respecţi adversarii, să ai puterea de a aprecia munca lor, să ştii să lucrezi în echipă, să fii generos. Societatea noastră a evoluat datorită unor personalităţi care s-au autodepăşit, care s-au ridicat deasupra tiparelor lor şi care au fost incluse, indiferent de unitatea de măsură folosită, în galeria oamenilor faimoşi care au marcat istoria.