Zile libere legale pentru 2019. De ce sărbători și vacanțe beneficiază românii în acest an

Dupa primele zile libere 2019 – 1 si 2 ianuarie, urmatoarea zi libera va fi joi, 24 ianuarie 2019 (Ziua Unirii Principatelor Romane). Cum Guvernul a acordat deja doua zile libere in plus cu prielejul Craciunului si Anului Nou, zile ce ar trebui recuperate in 2019, este putin probabil ca ziua de vineri 25 ianuarie 2019 sa mai fie declarata zi libera.

Zile libere 2019 – Paste Ortodox

Urmatoarele zile libere vor fi cu prilejul Pastelui Ortodox. Astfel vineri 26 aprilie (Vinerea Mare) este declarata oficial Sarbatoare Legala. Duminica 28 si luni 29 aprilie este Pastele, urmand ca marti, 30 aprilie, sa se revina la munca. Cum, insa, ziua de miercuri 1 mai 2019 (Ziua Muncii) este sarbatare legala, exista sanse mari ca ziua de 30 aprilie sa fie declarata zi libera.

Iata asadar, prima posibila minivacanta de 6 zile, care sa inceapa de vineri, 26 aprilie, si sa se incheie miercuri, 1 mai.

Iunie

In luna iunie, sunt trei sarbatori legale (1 iunie si 16-17 iunie). Ziua copilului (1 iunie) este sambata, deci nu e motiv de mare bucurie. De Rusalii, insa (duminica 16 si luni 17 iunie), se pot lega 3 zile libere, intr-un weekend.

August

O noua speranta de minivacanta avem in luna august. Adormirea Maicii Domnului (15 august) pica intr-o zi de joi, ceea ce ne-ar putea duce cu gandul ca vineri, 16 august, va fi declarata zi libera. Ramane de vazut!

Ziua Nationala

Sfantul Andrei si Ziua Nationala a Romaniei nu vor aduce pentru romani nicio minivacanta. 30 noiembrie 2019 este sambata, iar 1 decembrie este duminica.

Zile libere 2019 – Craciun si Revelion

De Craciun si de Revelion, insa, exista sansa unei “maxi”-vacante. Asta daca Guvernul va declara zile libere vineri, 27 decembrie, luni si marti, 30-31 decembrie 2019 si vineri, 3 ianuarie 2020.

La prima vedere, exista sanse mari, ca ziua de 27 decembrie sa fie declarata libera. Atunci romanii vor putea avea 5 zile libere astfel: miercuri, 25 decembrie, si joi, 26 decembrie (Craciunul) + potentialul liber de vineri 27 decembrie + sambata 28 si duminica 29 decembrie. Urmeaza ca romanii sa se intoarca la munca luni, 30 decembrie 2019. Dar daca si ultimele doua zile din an vor fi declarate libere, vacanta s-ar putea prelungi pana vineri, 3 ianuarie 2020. Intr-un scenariu megaoptimist, daca si aceasta ar fi declarata libera, romanii s-ar intoarce la munca abia de Sfantul Ion, luni 7 ianuarie 2020.

Zile libere in 2019 . Calendarul Sarbatorilor legale in 2019

1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane

26 aprilie (Vinerea mare), 28 – 29 aprilie — Paste ortodox

1 mai — Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

16 iunie (duminica), 17 iunie (luni) — Rusalii

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfantul Andrei

1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei