Actorul Sudheer Varma, cunoscut în industria filmului indian, a fost găsit mort la reședința sa din Vizag. Actorul a murit otrăvit, potrivit raportului post-mortem.

Încă nu este clar dacă s-a sinucis sau a fost vorba de un accident, potrivit presei indiene. Conform unor speculații, acesta ar fi luat totuși, intenționat, substanța otrăvitoare.

Familia sa a evitat orice declarație pentru presă, dar se spune că Sudheer trecea prin mari probleme financiare după moartea tatălui său, iar în ultima vreme era foarte deprimat.

Mai multe celebrități de la Bollywood au postat mesaje pe Twitter cu privire la dispariția lui Sudheer Varma, la doar 43 de ani. Regizorul Venky Kudumula a scris pe Twitter:

„Uneori, cele mai dulci zâmbete ascund durerea cea mai profundă. Nu știm niciodată prin ce trec alții. Sudheer, ne va fi dor de tine! N-ar fi trebuit să faci asta… Sufletul tău să se odihnească în pace.”

