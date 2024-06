Răzvan Marin s-a declarat extrem de fericit pentru calificarea istorică în optimile de finală ale Euro 2024.

Marcatorul unicului gol al tricolorilor în meciul cu Slovacia a transmis că se așteaptă la un meci complet diferit în optimile de finală, unde România poate scrie istorie.

„Înseamnă foarte mult (n.r. o calificare în optimi), ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales in tribune și suntem foarte fericiți”, a spus el.