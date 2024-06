Acuzat că nu i-a salutat pe fanii români, Ianis Hagi ripostează: Publicul român e minunat

Ianis Hagi a ripostat pe Facebook printr-un mesaj în care a negat acuzațiile conform cărora el nu ar fi mers să-i salute pe fani și pe coechipierii săi la finalul partidei cu Belgia de la Koln. El a afirmat că naționala României este ca o familie și că este o onoare să poarte tricoul primei reprezentative.

„În ultimele zile, am observat câteva articole în presă care susţin că, după meciul cu Belgia, am plecat direct la vestiar fără să salut publicul şi colegii mei. Vreau să clarific această situaţie şi să vă asigur că aceste informaţii sunt complet neadevărate. Imediat după fluierul final, am salutat toate zonele în care se aflau suporterii români. Este foarte important pentru mine să arăt respectul şi aprecierea mea pentru voi, cei care ne susţineţi necondiţionat. De asemenea, am salutat toţi colegii mei înainte de a merge la vestiar. Pentru mine, echipa naţională a României este o familie. Fiecare meci, fiecare antrenament şi fiecare moment petrecut alături de colegii mei sunt de nepreţuit. Publicul român este minunat şi am un respect enorm pentru fiecare dintre voi.