Selecționerul Mircea Lucescu a subliniat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă, importanța sprijinului suporterilor pentru echipa națională, menționând că acest sprijin se va vedea și luni, în meciul cu Lituania, din Liga Națiunilor.

Acesta a declarat că nu mai are emoții de mult timp, deși se poate bucura și manifesta. Lucescu a explicat că se concentrează pe pregătirea echipei și că este mulțumit de faptul că are la dispoziție jucători foarte receptivi, subliniind că meritul pentru educația acestora aparține celor care i-au crescut.

Totodată, el a evidențiat importanța prezenței publicului pentru jucători și a exprimat speranța ca toți suporterii să lase deoparte rivalitățile și să susțină echipa națională.

„Eu nu mai am emoţii demult. Desigur, mă pot bucura, mă pot manifesta, dar emoţii de genul ăsta, nu. Preocupat pot să fiu de modul în care pregătesc echipa. Am ocazia să am la dispoziţie nişte jucători foarte receptivi.

E meritul celor care i-au crescut şi i-au dus la nivelul acesta. Pentru că educaţia este cel mai greu lucru de dat jucătorilor. Dacă am oameni educaţi, pot avea şi rezultate. Jucătorii au într-adevăr emoţii, în ‘confruntarea’ aceasta cu suporterii ei simt prezenţa publicului.

Şi sunt convins că şi mâine va fi la fel. Sper ca toţi suporterii să lase orice rivalitate deoparte şi să susţină echipa naţională”, a afirmat Mircea Lucescu.