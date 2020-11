Cei de la Wizz Air încearcă să contribuie la diminuarea poluării. Au decis să dea drumul unui program extrem de important pentru natură.

Wizz Air vrea să ia fața concurenței

Operatorul aerian Wizz Air a lansat un sistem de compensare a emisiilor de carbon ca parte a angajamentului său mai larg de reducere a emisiilor, permiţând pasagerilor să calculeze impactul pe care zborul acestora îl are asupra mediului şi să compenseze emisiile de carbon, a anunţat luni compania.

Astfel, programul realizat în parteneriat cu compania de tehnologie axată pe schimbările climatice le oferă pasagerilor opţiunea de a-şi compensa călătoria sprijinind proiecte climatice de încredere şi cu impact ridicat din întreaga lume.

„Introducând detaliile zborului în calculatorul amprentei de carbon a călătoriei de la wizzair.com, pasagerii îşi pot calcula şi compensa cu uşurinţă emisiile de carbon ale zborului lor. Pentru a echilibra emisiile lor de carbon, pasagerii efectuează pur şi simplu o plată care să susţină o compensare a emisiilor de carbon verificată şi primesc în schimb un certificat, care le recunoaşte emisiile compensate”, se menţionează în comunicat.

Totodată, Wizz Air susţine două proiecte verificate de reducere a carbonului: The International Small Group and Tree Planting Program (TIST), din Uganda, un proiect de reîmpădurire premiat şi de lungă durată, şi proiectul Pichacay Landfill Gas to Renewable Energy Project, din Ecuador, care recuperează şi reface metanul din depozitele de deşeuri pentru a produce electricitate nepoluantă. Ambele proiecte sunt certificate de Verified Carbon Standard pentru a reduce emisiile măsurabile.

Potrivit sursei citate, emisiile de dioxid de carbon Wizz Air au fost cele mai scăzute din rândul companiilor aeriene europene în anul fiscal 2019 (57,2 gr/km/pasager).

Wizz Air este compania aeriană cu cea mai rapidă creştere şi cea mai ecologică din Europa şi operează o flotă de 134 de aeronave Airbus A320 şi A321. Wizz Air este listată la London Stock Exchange.