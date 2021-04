Iar dacă îți place handbalul, nu uita că la finalul acestei săptămâni este programat și meciul retur dintre ȚSKA Moscova și CSM București, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Pentru fanii fotbalului atenția cu siguranță va fi îndreptată către derbiul dintre Real Madrid și FC Barcelona. Un meci interesant avem și în Premier League, între Tottenham și Manchester United. Iar în Liga 1 capul de afiș e ținut de duelul Universitatea Craiova – CFR Cluj, „finalistele” ediției 2019/2020.

1. Real Madrid – FC Barcelona: ambele marchează și nu se termină egal, cu funcția Creare Pariu, la o cotă de 2.15 oferită de Unibet

Confruntarea din El Clasico este programată sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 22:00, și poate fi urmărită în direct la Unibet TV de pe orice dispozitiv.

Ambele echipe sunt angrenate în lupta pentru câștigarea titlului și încearcă să o detroneze pe Atletico Madrid. Echipa lui Simeone are 66 de puncte și este urmată de FC Barcelona, cu 65 de puncte, și Real Madrid, cu 63 de puncte, astfel că finalul actualei ediții din La Liga este plin de adrenalină.

Real Madrid are un moral bun după victoria cu 3-1 din Champions League contra lui Liverpool, în timp ce FC Barcelona a învins-o cu mari emoții pe Valladolid.

Ne așteptăm la un meci spectaculos, în care ambele echipe vor înscrie, având în vedere că au mare nevoie de victorie. De asemenea, patru din ultimele cinci meciuri dintre cele două nu s-au terminat la egalitate. În aceste condiții, pontul din oferta Unibet are o rată mare de încredere.

2. Tottenham – Manchester United: 1X și ambele marchează, la o cotă de 2.43 oferită de Unibet

Confruntarea din Premier League va avea loc duminică, de la ora 18:30. Manchester United ocupă locul 2 în clasamentul din Premier League, la 14 puncte în spatele liderului Manchester City, dar și cu un meci mai puțin disputat. Tottenham este pe locul 6.

United are de luat o revanșă după ce a fost învinsă în meciul precedent de Tottenham cu 6-1. Dar Tottenham joacă bine acasă, unde a câștigat ultimele cinci meciuri. În orice caz, se anunță un meci spectaculos, având în vedere că în ultimele patru confruntări ambele echipe au marcat. Astfel, pontul din oferta Unibet este unul care merită toată atenția.

3. Universitatea Craiova – CFR Cluj: 1X și sub 2.5 goluri, la o cotă de 2.12 oferită de Unibet

Înainte de intrarea în play-off, cele două echipe se vor duela în derby-ul etapei, programat duminică de la ora 21:30. Va fi un meci foarte interesant între ocupantele locurilor 2 și 3, pentru care Unibet oferă peste 230 de opțiuni de pariere.

Craiova are un moral bun după jocul excelent făcut contra lui FCSB, în timp ce CFR Cluj a suferit mult în confruntarea cu Dinamo, chiar dacă a câștigat cu 1-0 (câinii roșii au evoluat o repriză în 9 oameni).

Se întâlnesc, totodată, echipele cu cele mai bune defensive, în condițiile în care Craiova a primit doar 14 goluri, iar CFR Cluj 15.

Așadar, sunt șanse mari la un meci închis, cu puține goluri, cu un ușor avantaj pentru olteni. Din acest motiv, cota de 2.12 oferită de Unibet este foarte atractivă și poate fi o opțiune viabilă pentru biletele de pariuri.

ȚSKA Moscova – CSM București: handbal la cel mai înalt nivel

CSM se poate califica în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida retur cu ȚSKA Moscova este programată duminică, de la ora 17:00, și poate fi văzută în direct și la Unibet TV, serviciul de live streaming al companiei care sponsorizează și clubul CSM București.

În prima manșă, CSM s-a impus cu 32-27, astfel că are un avantaj destul de bun la calificare. Pentru partida de duminică, rusoaicele au prima șansă să câștige meciul, cu o cotă de 1.43. Egalul are cota 10.00, iar victoria lui CSM are cota 3.50.

În prima manșă, CSM s-a impus cu 32-27, astfel că are un avantaj destul de bun la calificare. Pentru partida de duminică, rusoaicele au prima șansă să câștige meciul, cu o cotă de 1.43. Egalul are cota 10.00, iar victoria lui CSM are cota 3.50.