Despre relația dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu s-a scris mult și s-a speculat la fel de mult. Vedeta de la Antena 1 s-a ferit mult timp să ofere detalii amănunțite despre cea care i-a fost parteneră timp de șase ani. De fiecare dată, a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mihaelei iar acum, după ani de zile de la separare el s-a decis să mai spună unele lucruri neștiute despre cea care de care a fost îndrăgostit.

În urmă cu câteva zile, el a fost întrebat de cei de la Adevărul dacă este deranjat că după atâta vreme oamenii încă mai caută să afle detalii din relația pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu.

”Nu mi-am mai căutat numele pe Google de opt ani. Dacă întrebarea e pertinentă, nu m-ar deranja. Noi nu ne-am mai văzut de mult timp, mai vorbim din când în când pe diverse proiecte profesionale. Mă deranjează că este o etichetă atât de puternică, sigur, ea nu poate fi ştearsă, cred că şi marile poveşti de dragoste dintre marii actori sunt căutate tot restul vieţii. Dar mă deranjează când se caută o versiune peiorativă în treaba asta. Eu cu Mihaela suntem buni prieteni, încă ne mai ajutăm în situaţii profesionale grave. A fost o relaţie intensă, a fost de film”, a spus Dani Oțil.

Cei doi au fost împreună timp de șase ani iar în 2014 au decis să pună capăt relației. La un moment dat,

Nimeni nu ştie adevăratul motiv pentru care cei doi au pus punct relaţiei. La un moment dat, la matinalul de la Antena 1, Dani Oțil a dezvăluit cum Mihaela Rădulescu i-a influenţat viaţa.

”Bineînţeles că există viaţă după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulţumesc pentru viaţa mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viaţă. Am avut două relaţii, a câte şapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun rarisim. Eu şi Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă”, spunea Dani Oţil, cu ceva timp în urmă.

