Ce posturi vor fi desființate curând?

Din teama de a nu pierde banii europeni promiși prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), membrii coaliției de guvernare vor să reducă cheltuielile bugetare cu până la 6 miliarde de lei, să comaseze anumite instituții, să taie numărul de consilieri și diferite indemnizații.

Vă amintim că fiecare minister este condus de un ministru care are în subordinea sa între trei și opt secretari de stat. În total, sunt 96 de posturi de secretar de stat în România, aproape toate fiind ocupate. Un secretar de stat are un salariu brut între 11.600 lei și 16.000 lei, are propriul său cabinet, unde lucrează alți doi funcționari, care câștigă în medie 5.000 de lei net. În plus, cabinetul unui ministru are director, plus alți trei/patru funcționari și alți secretari generali, adjuncți, subsecretari, asistente și șoferi. Majoritatea secratarilor de stat lucrează la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Transporturi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De aceea, Guvernul Ciolacu va desființa funcțiile de conducere de la 12% la 8% din totalul angajaților și va desființa și funcția publică de șef de birou.

Guvernul Ciolacu a decis desfiinţarea a 200.000 de posturi la stat

Vă amintim că, la sfâșitul lunii trecute, Guvernul Ciolacu a decis desfiinţarea a 200.000 de posturi la stat, creșterea TVA și introducerea unor taxe noi pentru a acoperi măcar jumătate din gaura din bugetul statului.

Modificările fiscale pe care le discută membrii coaliției de guvernare ar aduce 10 miliarde de lei la bugetul statului. De exemplu, numai prin desființarea a 200.000 de posturi la stat care nu sunt ocupate s-ar economisi opt miliarde de lei.

Va crește TVA de la 5% la 9%

Guvernul Ciolacu intenționează să mărească TVA de la 5% la 9% pentru manuale școlare, cărți, ziare și reviste, bilete la castele, muzee, grădini, bâlciuri, parcuri de distracții, târguri, expoziții, cinema, locuințe cu valoare până la 120.000 euro, activități sportive, alimente bio tradiționale, transport în scop turistic și de agrement, panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură, lemn de foc, rumeguș, vreascuri, energia termică în sezonul rece, alimentele de bază, medicamentele, dispozitivele medicale și cazarea turiștilor.

În cazul restaurantelor, TVA-ul va fi majorat de la 9% la 19%.

În plus, cetățenii români care primesc bonuri de masă și vouchere de vacanță ar putea fi puși să plătească contribuțiile la sănătate, astfel, s-ar economisi un miliard de lei. De altfel, membrii coaliției de guvernare discută și despre reintroducerea contribuțiilor la asigurări sociale pentru angajații din domeniul construcțiilor și din industria alimentară.