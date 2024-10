Volumul scris de Ion Moraru este intitulat „Piramida Puterii. Mărturiile unui om care a petrecut 16 ani în culisele Palatului Victoria și ale Parlamentului”. În cadrul unui video postat pe canalul său de Youtube, Ion Cristoiu a vorbit despre noul volum lansat de Editura Evenimentul și Capital. Acesta a explicat cât de importantă este o astfel de carte pentru consolidarea istoriei României postdecembriste.

Noul volum vine cu mărturisiri importante despre momentele și personalitățile istorice. Prezintă adevărul din spatele cortinei și realitatea României de atunci.

„Am discutat cu Ion Moraru, i-am atras atenția lui Dan Andronic, care are o editură foarte bună Evenimentul și Capital că ar putea să aibă un volum de memorii. L-au lansat. Volumul are foarte multe anexe foarte importante și chiar merită. Eu am scris prefața-O viață care merită povestită într-o carte” a spus Ion Cristoiu.