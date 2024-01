În perioada adolescenței, Petre Roman a avut o întâlnire cu Zoia Ceaușescu, fiica cuplului prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu. Fostul premier a relatat această experiență și a împărtășit impresiile frumoase pe care le-a avut despre Zoia și frații ei.

În cadrul unui interviu în podcastul lui Adrian Artene, Petre Roman a detaliat modul în care a cunoscut-o pe Zoia. Fostul premier a spus că a avut ocazia să o întâlnească pe Zoia după primul an de doctorat. Petre Roman a explicat că s-a întors acasă având deja biletul de avion plătit dus-întors și că în acea vacanță a avut ocazia să cunoască-o pe Zoia.

El a avut numai cuvinte frumoase despre ea, descriindu-o ca pe o persoană absolut admirabilă. De asemenea, a menționat că, în opinia sa, dintre toți cei trei frați Ceaușescu, Zoia era cea mai „normală”.

„Am cunoscut-o după primul an de doctorat, așa era regula, trebuia să te întorci, după primul an, acasă, în vacanță. Și m-am întors, aveam biletul de avion plătit dus-întors. Și în vacanța aia am cunoscut-o pe Zoia. Am cunoscut-o bine și am de spus despre ea numai cuvinte foarte frumoase. Era un om absolut admirabil. De altfel, dintre toți cei trei, fără îndoială că ea era omul cel mai normal și, în același timp, o fată foarte inteligentă, foarte capabilă, era matematician”, a mărturisit fostul premier în podcastul lui Adrian Artene.