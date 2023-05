Volodimir Zelenski nu a fost avertizat de scurgerea de informații

SUA nu l-au avertizat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre scurgerea pe internet a zeci de documente clasificate ale Pentagonului privind contracararea invaziei ruse de către ţara sa, a confirmat marţi liderul de la Kiev într-un interviu acordat The Washington Post, în care a recunoscut că a aflat despre aceasta din presă, şi nu de la autorităţile americane, potrivit EFE şi AFP.

„Nu am primit informaţii din partea Casei Albe sau din partea Pentagonului în prealabil”, a spus el. „Nu am avut această informaţie, nu am primit-o”, a adăugat preşedintele ucrainean, care nu a dorit să se refere la materialul scurs pe internet ca fiind unul „sensibil”, întrucât ar fi însemnat să recunoască faptul că este real.

„Nu este benefic pentru reputaţia Casei Albe şi cred că nu este benefic pentru reputaţia Statelor Unite”, a declarat Volodimir Zelenski, care a sugerat că nu poate vorbi liber despre opiniile sale pentru că nu vrea să tulbure relaţia sa cu Washingtonul în plin război cu Rusia.

„Pentru noi, tot ceea ce ne informează inamicul în avans constituie, într-un fel sau altul, un dezavantaj”, a mai spus Zelenski, comparând scurgerile de informaţii cu „un serial TV”.

Întrebat de CNN, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder, a declarat marţi seara că „nu poate să spună dacă este adevărat sau nu”, reiterând totodată sprijinul SUA pentru Ucraina în conflictul declanşat de Rusia împotriva acesteia.

Documentele dezvăluie și punctele slabe ale apărării ucrainene

Scurgerile de informaţii, care au avut loc în urmă cu câteva luni pe reţeaua de socializare Discord şi au fost recent publicate de mai multe instituţii media, inclusiv de The Washington Post, conţin detalii ce compromit strategia ucraineană.

Acestea dezvăluie, de asemenea, punctele slabe ale apărării aeriene ucrainene, în timp ce Kievul se pregăteşte pentru o ofensivă majoră împotriva forţelor invadatoare.

Principalul suspect în cazul scurgerilor de informaţii, Jack Teixeira, este un tânăr membru al Gărzii Naţionale care a lucrat la o bază aeriană din Massachusetts (SUA) şi a fost inculpat la 14 aprilie pentru transmitere şi extragere de informaţii clasificate.

La 17 aprilie, Pentagonul a anunţat lansarea unei anchete ‘minuţioase’ de 45 de zile asupra sistemelor sale de securitate după această scurgere de informaţii, una dintre cele mai mari pe care le-a înregistrat în ultimul deceniu, notează EFE.