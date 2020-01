Campania Ieftinuare comunicată de Vola.ro a anunțat bilete de avion mai ieftine cu până la 60%, în prima lună a anului. Prețurile au început de la 20 euro/bilet de avion, iar diferența s-a văzut pentru peste 347 de destinații diferite din întreaga lume vândute de Vola pe perioada campaniei.

Peste 47.000 de bilete de avion vândute în luna ianuarie 2020

În ianuarie 2019 au fost vândute peste 42.000 de bilete de avion, iar în 2020, 47.000 de bilete. Recordurile de vânzări s-au înregistrat încă din primul weekend din luna ianuarie: cele mai multe bilete emise cumulat într-un weekend și cele mai multe bilete emise într-o singură zi: 2034 de bilete emise pe 7 ianuarie. Trendul ascendent al lunii ianuarie a continuat până spre finalul lunii, astfel că pe 21 ianuarie s-a înregistrat un nou record de bilete, Vola.ro emițând 2093 de bilete de avion într-o singură zi.

Biletele au putut fi achiziționate online de pe www.vola.ro, dar și prin intermediul echipei de customer care. Clienții au beneficiat de asistența 24/7 a echipei la rezervările pentru bilete de avion, însumând peste 1700 de ore vorbite de consultanți. Pentru calitatea serviciilor oferite, Vola.ro este cea mai de încredere agenție de turism online, conform unui studiu Mercury Research.

Cele mai ieftine destinații rezervate în luna Ianuarie

Românii au beneficiat de prețurile mici din ianuarie în special pentru destinațiile europene operate de companii aeriene low cost. Prețurile unui bilet de avion dus-întors au început de la 20 euro/persoană, pentru destinații precum Londra, Roma sau Bruxelles. Călătorii care și-au dorit un city-break la Veneția au beneficiat de preturi de la 30 euro/persoană, iar pentru destinații precum Madrid, Dublin și Londra prețurile au pornit de la 45 euro/persoană. Cei care și-au dorit să ajungă în Tarile Nordice au putut rezerva un bilet de avion spre Billund, Danemarca, la doar 34 euro / persoană. Și destinațiile exotice au fost rezervate la preturi scăzute, astfel că biletele de avion spre Dubai au fost cu până la 40% mai ieftine decât în restul anului, iar Bangkok cu peste 30% mai ieftin decât în restul anului.

„Luna Ianuarie sau „Ieftinuarie” cum am decis noi să o redenumim ne-a depășit orice așteptări de vânzări. Speram să avem o creștere de 2-3.000 de bilete de avion față de anul trecut, dar iată că creșterea a fost de fapt de 5000 de bilete de avion emise în plus față de luna ianuarie, 2019. Ne-am dorit să transformăm luna Ianuarie în cea mai bună ocazie pentru achiziția biletelor de avion de peste an, un Black Friday pentru iubitorii de călătorii, iar cifrele arata că am și reușit acest lucru. Daca în 2018 depășeam pragul de 40.000 de bilete emise într-o lună, iată că acum ne apropiem de pragul de 50.000 de bilete emise într-o singură lună. „ a declarat Claudia Tocilă, Director de Marketing Vola.ro

Ianuarie a reprezentat luna perfecta pentru călătorii în căutare de destinații de city-break sau vacanțe de vară, deoarece prețurile sunt cu până la 60% în medie mai mici pentru rezervările făcute în ianuarie spre deosebire de rezervările efectuate în restul anului. Spre exemplu, în luna Februarie, prețul mediu crește cu aproximativ 20% pentru fiecare destinație.

Despre Vola.ro

În 2019 Vola a fost desemnată printr-un studiu Mercury Research drept cea mai de încredere și cea mai recomandată agenție de turism online din România. Compania a avut, încă de la înființare, o dinamică explozivă, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de angajați și clienți. Vola.ro deservește persoane fizice sau companii, oferind servicii complete de turism: suport pentru rezervarea biletelor de avion de linie și low-cost, opțiunea de bilete rambursabile, rezervări hoteluri, city break-uri, vacanțe, asigurări medicale de călătorie și servicii de rent-a-car.

De asemenea, Vola.ro este prima companie din România care a fost clasată pe primul loc, pentru trei ani consecutivi, în topul Deloitte Technology Fast 50, în Europa Centrală. În 2015, Vola.ro a primit o investiție de 5 milioane de euro din partea 3TS Capital Partners, același fond care a mai investit în România în Elefant.ro, InternetCorp, Zoot și Vector Watch.

În 2018, Vola.ro a avut o cifră de afaceri de aproximativ 9.2 milioane de EUR în creștere cu 33% față de 2017.

