De când a devenit mamă, Vlăduța Lupău se împarte între casă și evenimente. Recent, interpreta de muzică populară a spus ce crede despre alăptarea copilului în public și rușinea asociată cu această practică.

Vlăduța Lupău și Adi Rus au devenit părinții unui băiețel anul acesta, pe data de 6 august. Chiar dacă nu a renunțat în totalitate la concerte, artista încearcă să stea cât mai mult timp acasă, fiind conștientă că micuțul Iair are nevoie de ea. Aceasta a mărturisit că se trezește de două ori pe noapte pentru a-și alăpta bebelușul și că îi este mai greu doar când are evenimente.

Cântăreața susține alăptatul în public.

Când a vorbit despre problema alăptatului în public, Vlăduța Lupău a spus că i se pare ridicol să judeci o femeie care își alăptează copilul în public pentru că un bebeluș trebuie hrănit atunci când cere, neținând cont de locul în care se află.

„Mi se pare un lucru efectiv normal și firesc! Categoric! Mai văd și eu destul de multe comentarii legate de această temă și pot spune că este un subiect destul de discutat și controversat. E ridicol să judeci o femeie care își alăptează copilul în public. Nevoia bebelușului/copilului este pe moment și nu poți să îi explici: Stai că acum suntem în public și se uită lumea, mai rabdă de foame până plecăm și ne ascundem să nu ne vadă lumea’. Doamne ferește! Cred că de aici pleacă totul în viață… să nu trăiești în modul te vede lumea/ce o să zică lumea?’. Evident, o faci discret, te acoperi cu o bluză, cu o păturică sau chiar cu o batistă, dacă nu ai altceva la tine, însă trebuie categoric să alăptezi oriunde are nevoie bebelușul.” a spus aceasta pentru VIVA!.

Care a fost feedback-ul primit de cântăreață

Vlăduța Lupău a postat și pe InstaStory imagini în care apărea alăptându-l pe Iair. Când a fost întrebată care au fost răspunsurile primite de la urmăritori, aceasta a spus că cele mai multe au fost pozitive și a mărturisit că uneori îi este greu din cauza programului încărcat.

„Sa știi că am primit feedback 98% pozitiv în care femeile mă apreciau pentru curaj, deși nu înțeleg de ce îți trebuie curaj să alăptezi în public sau să arăți o poză în care faci asta, și mă felicitau și pentru simplu fapt că alăptez. Probabil mamele din zilele noastre alăptează din ce în ce mai puțin și renunță ușor la acest lucru… Și pentru mine a fost greu, și este greu și acum să alăptez, asta din cauza programului pe care îl am, însă nu mă las și nu renunț atâta timp cât pot să o fac. Și nu o fac pentru că am idei de genul o să fie mai sănătos dacă mănâncă la sân’… nu! O fac pentru că este un sentiment extraordinar să știi că puiul tău crește în continuare din tine’ și pentru legătura specială dintre mamă și pui.” a spus cântăreața.