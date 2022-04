Rusia își va reînnoi livrările de gaz natural către Bulgaria

„Înainte de a rămâne fără provizii în Chiren, rușii vor elibera gaz în Bulgaria. Acest caz nu va dura mai mult de o săptămână, maximum 10 zile, deoarece acesta este un fel de testare a efectului dacă s-ar tăia aprovizionarea cu gaze naturale în Europa”, a explicat expertul bulgar în domeniul energiei, Vasko Nachev, la postul de televiziune Nova TV.

Acesta este ferm convins că poziția „capului plecat” nu aduce nimic bun Bulgariei, subliniind că situația actuală demonstrează Guvernului de la Sofia că trebuie să își schimbe poziția. Potrivit spuselor sale, ezitările politicienilor bulgari au condus la situația actuală.

Vasko Nachev susține faptul că, până acum, nu există niciun motiv serios pentru care oficialii bulgari ar trebui să se preocupe deoarece sezonul de încălzire s-a încheiat, iar Bulgaria folosește mai puțin gaz natural.

În plus, cantitățile rămase în Chiren pot ajuta la remedierea situației actuale pentru o lună de zile. O problemă majoră va fi dacă se oprește gazul rusesc către întreaga Europă, a explicat acesta.

„Nu mă aștept la o creștere a prețurilor la gaze”

„Așa cum era de așteptat, Bulgaria ar fi trebuit să ia măsurile corespunzătoare, cel puțin pentru a avea un contract gata de interconectare cu sistemul de gaze din Turcia, pentru că de acolo putem obține cele mai rapide livrări de gaze naturale și restul – tranzacții de schimb în „Revithoussa” din Grecia, deși în cantități mici.

Bulgaria, în realitate, are acum nevoie de aproximativ 1-1,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Pentru acest an, a mai rămas foarte puțin – poate jumătate”, a declarat Ivan Hinovski, președintele Forumului Energetic și Minerit din Bulgaria, la postul de televiziune bTV.

În legătură cu noua creștere a prețului gazelor naturale de la 1 mai, după ce Bulgargaz a solicitat o creștere de 5.3%, Ivan Hinovski nu anticipează noi scumpiri.

„Dacă Bulgaria va reuși să negocieze o nouă prelungire a acordului, ceea ce este posibil, atâta timp cât există înțelepciune politică și economică, nu mă aștept la o creștere a prețurilor la gaze deoarece toate analizele și prognozele prețurilor la gaze în Europa arată o ușoară scăderea prețului gazelor naturale, așa că nu trebuie să ne așteptăm la o creștere a prețului mai mare decât cea cerută de Bulgargaz”, a adăugat Ivan Hinovski.

„Țara noastră nu ar trebui să negocieze cu Rusia nicio problemă comercială”

Ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a afirmat faptul că există motive frivole că banii nu au ajuns acolo unde trebuia și au fost returnați de autoritățile ruse.

Totodată, Vasko Nachev susține faptul că Rusia nu ar face niciun compromise. În prezent, însă, situația actuală nu este gravă deoarece întreaga Europă plătește în același mod și nu există nicio posibilitate ca Bulgaria să-și „greșească factura”.

„Țara noastră nu ar trebui să negocieze cu Rusia nicio problemă comercială”, a adăugat expertul bulgar.