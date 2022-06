Maria Pevchikh, jurnalistă de investigație din echipa lui Alexei Navalnîi, a scris recent pe contul său de Twitter că disidentul rus a fost mutat într-un loc necunoscut.

„Nu avem informații suplimentare despre locul în care este dus”, a afirmat Maria Pevchikh. Aceasta a redistribuit o postare recentă a purtătoarei de cuvânt a lui Alexei Navalnîi, Kira Yarmish.

În postarea sa, Kira Yarmish a explicat că avocatul lui Alexei Navalnîi a mers marți la colonia penală IK-2 pentru a-l vizita pe clientul său, însă paznicii de acolo i-au spus că „nu există un asemenea condamnat” în penitenciarul respectiv.

„Nu știm unde se află Alexei acum și în ce colonie penală este dus”, a scris recent Kira Yarmish pe contul său de Twitter.

