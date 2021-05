“Am pornit în munca asta cu Vlad Voiculescu pentru că am crezut în aceleaşi obiective. Am avut aceleaşi obiective legate de sistemul de sănătate, obiective care în continuare se suprapun. Dacă Vlad va hotărî să vină să ajute, nu am nimic împotrivă. Dar să vedem cum decide el. (…) Cred că după ce toată lumea va respira şi el se va linişti după această perioadă tumultoasă, va vedea şi contribuţia lui, contribuţia lui Vlad Voiculescu cu alţi ochi. Depinde mai ales de decizia lui”, a afirmat Ioana Mihăilă.

Mihăilă a vorbit și despre perioada petrecută ca secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii în timpul mandatului de ministru al lui Vlad Voiculescu.

“Am avut atribuţii legate de investiţii, am coordonat Banca Mondială, unitatea de implementare a proiectelor cu finanţare europeană, spitale regionale şi departamentul buget. Pentru mine a fost greu la început până când am învăţat cea mai mare parte a activităţilor derulate de aceste structuri, dar mi-a oferit şi satisfacţii atunci când am văzut că lucrurile se pot mişca şi că ce ne dorim poate să îşi găsească sursa de finanţare, aşa încât să existe impact pe termen lung”, a explicat ministrul.

Florin Cîțu, în schimb, nu ar fi de acord cu acest lucru. Întrebat dacă ar fi de acord ca Vlad Voiculescu să fie numit consilier onorific la Ministerul Sănătăţii, premierul a spus că din ce a aflat acesta este în vacanţă în perioada următoare, deci nu se pune problema.

„Din ce am aflat este în vacanţă în perioada următoare. Deci nu cred că se pune problema”, a afirmat Florin Cîţu, chestionat dacă ar fi de acord ca fostul ministru Vlad Voiculescu să fie numit consilier onorific al ministrului Sănătăţii.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu