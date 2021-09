Vlad Voiculescu a postat miercuri pe pagina sa de socializare un mesaj în care își spunea părerea despre actuala guvernare, coaliție și colegi.

„1. În discuții private (în guvern, în coaliție, în primării) promit că vor acționa loial și decent, în interesul românilor;

Ex: Cîțu spunând că nu va pune pe agenda guvernului proiecte dubioase pe care nu există acord în coaliție precum PNDL 3, Cîțu spunând că nu are nimic de-a face cu centrele secrete de vaccinare, Cîțu spunând că nu are nimic de-a face cu furăciunile din sănătate și nu vrea să protejeze pe nimeni etc.

Își folosesc funcțiile pe care le au pentru a face fix ceea ce au promis că nu vor face

Voiculescu a continuat mesajul, scriind;

2.” La ore sau zile mai târziu, își folosesc funcțiile pe care le au pentru a face fix ceea ce au promis că nu vor face;

Ex: astăzi, la trimiterea Corpului de Control la MS pt o non-problemă, la demiterea mea și a Andreei Moldovan etc.

3. USR PLUS se trezește în fața faptului împlinit, spune că este inacceptabil, că nu așa poate funcționa o coaliție, etc.

4. PNL prin voci din partid sau “analiști” prieteni, construiesc narativul că USR PLUS se ține doar de scandal, îndeamnă la cumpătare, la “guvernare pentru binele cetățenilor”, etc.

”Câte minciuni pe banii și nervii românilor”

Fostul ministru și-a încheiat mesajul de pe pagina sa de Facebook cu o concluzie dură;

”Câte minciuni, atâtea măgării.

Câte măgării, atâtea manipulări.

Totul, desigur, pe banii și pe nervii românilor.”, a fost mesajul postat de fostul ministru al Sănătății.”