Recep Tayyip Erdogan vrea să facă din Turcia o putere musulmană regională care va „concura” chiar și cu puteri precum UE, SUA și Rusia, se arată într-o analiză Bloomberg. Sursa tensiunii din Mediterana de Est este mai profundă și nu privește doar controversa legată de resursele naturale care a atras recent atenția internațională.

Turcia se înarmează rapid pe mare. Prin dezvoltarea rapidă a marinei militare turcești, Erdogan aspiră să transforme țara într-o putere musulmană regională capabilă să se lupte „umăr la umăr” cu Europa, Rusia și Statele Unite. Lucru pentru care a fost criticat puternic luni de opoziția țării.

Turcia şi-a crescut producția internă de nave și submarine, iar marina militară l-a ajutat pe Erdogan să-şi etaleze puterea pe plan extern, ceea ce a generat îngrijorări în rândul ţărilor din estul Mediteranei, scrie Bloomberg.

Fregate şi mai mari sunt în construcție, iar un portavion de 27.000 de tone ar urma să fie livrat marinei militare turceşti anul viitor. „În spatele cortinei se află o serie de probleme mult mai urgente, şi anume ideea că Turcia este cea mai mare putere din estul Mediteranei și ar trebui tratată ca atare”, a declarat pentru Bloomberg profesorul de securitate națională și specialist în probleme legate de navigaţia turcă la Școala Navală din California, Ryan Gingeras. „Erdogan crede că este înconjurat de dușmani și competitori și își va folosi puterea pentru a se susţine pe sine, tocmai pentru că poate”, a adăugat profesorul Gingeras, potrivit Mononews.

Obiectivul belicos al lui Erdogan pe mare

Președintele turc își fixase ca obiectiv ca până în 2023, când se vor aniversa 100 de ani de la fondarea Republicii Turce, țara să-şi poată produce singură armamentul de care are nevoie. Prin urmare, se observă o explozie în construcția de nave de război în Turcia, ca parte a unei dezvoltări mai ample a industriei de război – de la nave de război la elicoptere și drone de război – în contextul „independenței strategice” a țării față de furnizorii occidentali.

Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, visul independenței în privinţa armamentului este puțin probabil să devină realitate până în 2023, într-o economie problematică de 750 de miliarde dolari, mai ales că UE amenință că va impune sancțiuni pentru activitățile Turciei în regiune.

Turcia încearcă să disloce Grecia de pe mare

Pe baza planurilor militare ale Turciei, marina militară turcă va depăși foarte curând principalul său rival, Grecia, care este considerată de mult timp cea mai puternică putere navală. Potrivit articolului Bloomberg, ministerele apărării și transportului maritim din Grecia nu au dorit să comenteze pe această temă.

Bloomberg prezintă într-un tabel forţa navală a Greciei și Turciei de astăzi, dar și modul în care aceasta se așteaptă să se modifice pe baza programelor preconizate de înarmare ale celor două țări. Conform acestui tabel, pe lângă portavionul mai sus menţionat, Turcia pregătește pentru perioada 2022 și 2027 încă 6 submarine (are 12, comparativ cu 11 cât deţine Grecia), 4 distrugătoare (Grecia nu are niciunul) și 4 fregate care vor fi adăugate celor 20 deja existente (Grecia are 11 și se află în negocieri pentru furnizarea a încă 2).