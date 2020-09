Radioteleviziunea elenă ERT, anunță că în lagărul de migranţi Moria din insula grecească Lesbos există zece cazuri confirmate de coronavirus, informează Dpa, citată de agepres.

Se pare că primul caz din unitatea supraaglomerată fusese raportat săptămâna trecută, iar de joi s-a instituit carantina pe o perioadă de 14 zile.

La Moria sunt închişi circa 12.600 de migranţi, deşi capacitatea proiectată este de numai 2800 de locuri de cazare. Se crede că virusul a fost adus de un bărbat în vârstă de 40 de ani sosit în iulie din Somalia. El a părăsit lagărul şi a mers la Atena, de unde s-a întors după ce nu a găsit de lucru, afirmă Ministerul Migraţiei din Grecia.

Oficial, în lagăr s-au făcut 1000 de teste. Există temeri că numărul celor depistaţi ca infectaţi ar putea creşte pe măsură ce apar rezultatele, în ritm lent.

Pe insula vecină Chios, la Vial, focarul de epidemie declarat luna trecută a fost limitat prin izolarea celor cinci migranţi testaţi pozitiv în lagărul respectiv.

Măsurile de izolare continuă

Grecia a anuntat vineri prelungirea pana pe 15 septembrie a masurilor de izolare impuse migrantilor in taberele de la portile de intrare in Europa, pe insule si la frontiera terestra a tarii, care se confrunta cu o crestere a contaminarilor cu noul tip de coronavirus.

Prezenta a peste 24.000 de solicitanti de azil in tabere insalubre, cu o capacitate totala de sub 6.100 de locuri, situate in cele cinci insule din Marea Egee, este o sursa de ingrijorare pentru autoritati.

ONG-urile au denuntat de mai multe ori inchiderea solicitantilor de azil in aceste structuri care nu sunt adaptate pentru a pune in functiune masurile sanitare necesare.

Noii sositi pe insulele grecesti sunt plasati in carantina in structuri separate pentru a nu risca sa contamineze toata tabara.

Cu 271 de decese cauzate de COVID-19, Grecia nu a fost atat de afectata ca alte tari europene si niciun deces nu s-a inregistrat in taberele de migranti