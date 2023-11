Aderarea la programul Visa Waiver. Marcel Ciolacu, premierul României, s-a întâlnit, joi, cu Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA în România.

Cei doi oficiali au pus accentul pe „consolidarea parteneriatului strategic” între state. În urma întrevederii, Ciolacu a transmis pe platforma X faptul că proiectele economice româno-americane „merg înainte”.

Există progrese și în ceea ce privește regimul vizelor pentru români, mai ales prin programul referitor la vize, potrivit lui Marcel Ciolacu.

Pe data de 25 septembrie, ambasadoarea SUA la București a anunțat că țara noastră urmează să adere la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii. Acest lucru urmează să se întâmple la începutul anului 2025, în scenariul cel mai pozitiv.

Enhancing the 🇷🇴 – 🇺🇸 strategic partnership, together with @USAmbRO Ambassador Kathleen Kavalec.

Our joint economic projects are moving ahead in a sustained manner, and we are progressing with the Visa Waiver process for Romanians. pic.twitter.com/9bgpqL84K4

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 9, 2023