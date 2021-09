Cei care urmăresc activitatea din mediul online a celor doi soți a putut vedea că Ioniță de la Clejani a postat o fotografie cu soția sa, în timp ce aceasta este internată la Institutul ”Matei Balș” din Capitală și poartă o mască de oxigen.

Alături de fotografie, artistul a scris și un mesaj prin care, în primul rând le mulțumește oamenilor pentru grija pe care au arătat-o față de soția lui, și, în al doilea rând, precizează că viața îi încearcă și mai mult.

După o perioadă agitată pe care am traversat-o, viața ne încearcă și mai mult, dar ne păstrăm credința și ne rugăm pentru sănătatea Vioricăi , a familiei noastre și a tuturor! Doamne ajută!

„Vă mulțumesc tuturor pentru grijă! Vă dați seama că nu e o glumă. Ne-am speriat, mi-a fugit Pământul de sub picioare, ea e tot Universul nostru, al meu și al copiilor!

După ce săptămâna trecută a aflat că este pozitivă de COVID-19 și a fost internată în spital, Viorica de la Clejani a scris, printr-un mesaj postat pe Facebook, despre starea sa.

„Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat la spital încă de la primele simptome, am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist.

Vă rog și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!”, a scris artista pe rețelele de socializare

Soțul Vioricăi, Ioniță de la Clejani a mărturisit că a avut un șoc atunci când a aflat că soția lui este einfectată cu virusul COVID-19.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat.”, a declarat atunci Viorica de la Clejani.