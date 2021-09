Viorica de la Clejani a fost externă de la Institutul Matei Balș, după ce aceasta a fost confirmată pozitiv cu coronavirus, la începutul săptămânii.

După ce a ajuns acasă, Viorica de la Clejani a transmis un prim mesaj în care a dezvăluit cum se simte după ce a fost infectată cu SARS-CoV-2 și a petrecut câteva zile în spital.

„Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea… Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul ăsta. Să avem sănătate cu toții că vin vremuri grele”, a transmis artista pe Instagram.

Viorica de la Clejani mărturisea, în trecut, că nu este o susținătoare a vaccinării și că se va imuniza doar dacă va fi obligată.

Cât de rău s-a simțit Viorica de la Clejani?

După ce săptămâna trecută a aflat că este pozitivă de COVID-19 și a fost internată în spital, Viorica de la Clejani a scris, printr-un mesaj postat pe Facebook, despre starea sa.

„Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat la spital încă de la primele simptome, am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist.

Vă rog și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!”, a scris artista pe rețelele de socializare

Soțul Vioricăi, Ioniță de la Clejani a mărturisit că a avut un șoc atunci când a aflat că soția lui este einfectată cu virusul COVID-19.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat.”, a declarat atunci Viorica de la Clejani.