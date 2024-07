Simona Halep „se antrenează” la salonul de înfrumusețare! Sportiva a fost surprinsă de paparazzi MediaFlux pe Șoseaua Nordului, Sector 1, București, în timp ce se îndrepta spre coaforul preferat.

Momentan, nu se știe dacă jucătoarea de tenis a optat pentru o schimbare de look sau doar pentru un tratament de rutină. Cel mai probabil va posta fotografii cu noul look pe rețelele sociale.

Ea a ales să poarte o ținută lejeră, probabil din dorința de a nu fi recunoscută de vreun admirator. A ales să poarte un tricou gri, o pereche de pantaloni de trening gri și niște încălțări ușoare de vară.

Acesta este o dovadă clară că sportiva are grijă de exteriorul ei, chiar dacă s-a retras (momentan) din lumina reflectoarelor. Recent, ea le-a vorbit admiratorilor ei despre starea sa de sănătatea. Spre nefericirea lor, nu a avut „cele mai bune vești” de împărtășit cu ei. De câteva luni, vedeta încearcă să se vindece complet la genunchi.

Ultimii doi au fost dificili pentru ea atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere emoțional, iar „lupta fizică” nu o ajută deloc. De aceea, a hotărât să-și acorde timpul necesar pentru a se recupera corespunzător. Și-a dat seama că are nevoie de timp pentru a-și reveni complet. Totuși, încă speră să revină curând pe terenul de tenis. Ea le-a promis admiratorilor ei că îi va ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

„Salut tuturor, am vrut să fac o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar lupta fizică nu mă ajută deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc prin durere.

Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot prin ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, a scris, vineri, Simona Halep pe contul ei de Instagram.