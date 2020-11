În luna octombrie a acestui an s-au înregistrat cu 15.150 de angajaţi activi în plus faţă de luna ianuarie, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe baza celor mai recente informaţii primite de la Inspecţia Muncii.

„Conform ultimelor informaţii puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii în baza interogării informaţiilor din REVISAL, avem cu 15.150 de angajaţi activi în plus în luna octombrie faţă de ianuarie a acestui an. Acestea sunt, într-adevăr, semne încurajatoare şi le mulţumim tuturor celor care muncesc, au muncit în această perioadă, şi, iată, că revin în activitate şi numărul este încurajator”, a precizat ministrul liberal, joi, la începutul şedinţei de Guvern.

Ulterior, ministrul Muncii a făcut precizări, la solicitarea premierului Orban, cu privire la „îmbunătăţirea schemei de muncă flexibilă” şi la dezbaterile referitoare la „clarificările legate de şomaj tehnic versus kurzarbeit”.

„Am terminat dezbaterile, am avut câteva dezbateri importante cu mediul economic, cu sindicatele, proiectul este în acest moment în analiza ministerelor avizatoare, urmând să-l supun analizei dumneavoastră şi al colegilor din Guvern”, a arătat ministrul.

Va fi îngheţat salariul minim în România?!



În plus, Ludovic Orban şi Violeta Alexandru au vorbit şi despre o eventuală îngheţare sau creştere a salariului minim actual. Trebuie începute discuţiile pe această temă, ceea ce presupune convocarea Consiliului Naţional Tripartit, a indicat Orban.

„Noi am avut la nivelul ministerului, deja, trei runde de consultări cu sindicatele şi patronatele, parte dintre dânşii au fost prezenţi în sala de şedinţă a ministerului, parte online, am deschis dezbaterile inclusiv pentru cei din afara Bucureştiului. Sunt păreri, pe de-o parte în favoarea unei îngheţări, dacă vreţi, sau păstrări a cuantumului salariului minim actual, dar, repet, nicio decizie nu e luată. Am dat posibilitatea acestor discuţii pe baza datelor puse la dispoziţie de Comisia Naţională de Prognoză şi a INS, ambele instituţii au fost foarte cooperante.

Pe de altă parte, sindicatele, în mod evident, susţin un punct de vedere înspre creşterea salariului minim şi suntem acum în discuţii cu privire la aplicarea formulelor de noi”, a explicat ministrul Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban i-a transmis că trebuie să se ţină cont de „date obiective”, ca şi anul trecut, şi le-a trecut în revistă.

„Inflaţie, că trebuie să compensăm erodarea puterii de cumpărare prin inflaţie, indicele de productivitate, prognoza economică, deşi corecţia aplicată prin coeficientul K, cum se zice în inginerie, coeficientul K, mă rog, trebuie evaluată cu prudenţă. Adică să ne bazăm pe date clare privitor la salariului minim şi să ţinem cont, cum să spun, şi de posibilele consecinţe economice şi sociale privitoare la decizia luată cu salariul minim”, a adăugat premierul.