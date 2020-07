„După ce am terminat ziua de lucru (inclusiv am trecut, în fugă, să îi urez la mulți ani colegului meu, Octav Oprea!) ieri noapte m-am decis să mă urc în mașină și să plec spre litoral pentru a vedea cum gestionează lucrurile proprietarii cluburilor. Eram convinsă că voi găsi aglomerație în această perioadă de unde și îngrijorarea că s-ar putea ajunge să se neglijeze unele obligații cu efect asupra sănătății clienților și a salariaților. Nu caut perfecțiune, vreau să văd bunăvoință pentru îndreptarea/îmbunătățirea a tot ceea ce trebuie.

Am vizitat 7 cluburi mari și terase din nordul stațiunii Mamaia. Câteva ore bune dar le consider extrem de utile pentru a înțelege exact cum stau lucrurile. Nu am dorit să merg cu presa din niciun alt considerent decât că nu doresc să fac spectacol. Am și rugat inclusiv reprezentanții instituțiilor să fie eficienți și să nu facă demonstrație de forță prin deplasarea cu un număr exagerat de agenți. Nu facem spectacol, facem prevenție, ne facem treaba dacă descoperim nereguli, rămânem concentrați pe îndreptarea lucrurilor. Celor care au totul pus la punct, le mulțumim pentru că #sepoate.

După ce am colaborat cu ei în perioada pandemiei printr-un sprijin prompt și, din ceea ce îmi spun, eficient oferit pentru plata salariaților prin șomajul tehnic acoperit de stat, după toate consultările pe care le-au avut cu Guvernul pentru redeschiderea localurilor în beneficiul clienților care caută o soluție de petrecere a timpului pe litoral, al salariaților care încasează alte venituri decât dacă ar rămâne acasă și al patronilor, nu mi-a fost greu să le spun acestora din urmă, direct, ceea ce cred. Guvernul nu dorește să se suspende/închidă activitatea vreunui agent economic, acestui guvern nu îi face plăcere să aplice amenzi antreprenorilor dar dacă cei care administrează un loc în care intră sute de persoane nu se pune la punct și nu verifică ÎN PERMANENȚĂ măsurile de protecție, nu vom ezita să luăm măsuri. Proporționale cu gravitatea faptei dar le vom lua.

Am văzut următoarele:

– Aglomerație la intrarea în unele cluburi. M-am strecurat discret printre cei care așteptau, după ce am ascultat explicațiile patronilor și, din câte mi-am putut da seama, este ceva în neregulă cu modul în care se gestionează sistemul de rezervare masă/loc în club. Aș spune că se primesc (prin telefon, în marea majoritate) mai multe rezervări decât este cazul plecând de la principiul că se mai eliberează locuri pe parcurs și intră cei care așteptau, înghesuiți, la intrare. Așteptarea se face pe domeniul public; aici nici agenții de pază nici jandarmii nu păreau cei mai eficienți. Totuși, vorbim de 2,3 nopți (de weekend), cred că se poate o mobilizare mai bună. Lucrurile s-au remediat.

– Angajați cu măștile sub bărbie. Bineînțeles, fiecare dintre aceștia tocmai urma să o plaseze corespunzător pe figură; am avut eu ghinionul să îi prind într-un moment de pauză. Sunt convinsă că nu sunt victimele manipulării PSD (virusul nu există, deși în spitale sunt bolnavi) ci i-am prins eu într-un moment (scurt) de prea mare relaxare. Lucrurile s-au remediat.

– Cu o singură excepție, nu am văzut o preocupare de afișare de informații privind măsurile de protecție, inclusiv de distanțare pentru a le putea vedea, în permanență, clienții de oriunde din local. Clienții se mișcă de la o masă la alta până formează aglomerație. Le-am spus direct patronilor – ori de câte ori se întâmplă, se întrerupe muzica și li se reamintește de măsurile de protecție valabile pe toată durata serii respective. Eu la măsuri simple mă refer aici. Au posibilitatea să afișeze panouri cu atenționări, nu este ceva ultra-complicat. Lucrurile se remediau.

– Sunt culoare de intrare/ieșire marcate dar nu se respectă în totalitate. Lucrurile s-au remediat.

– În unele cluburi clienților li se permitea să vină la bar să comande (am făcut și eu acest test, pretinzând că sunt un client) când soluția pentru evitarea aglomerării acolo este să se servească exclusiv la mese. Lucrurile s-au remediat.

– Sunt suprafețe, mânere uși, balustrade pe care sute de oameni pun mâinile. Cu mici excepții, nu am văzut personal dedicat să dezinfecteze constant. Lucrurile s-au remediat.

– Erau dovezi că înregistrau datele de contact ale clienților. Am încredere că se înregistrau bine/complet. Cred că înțeleg toți patronii acestor localuri că, în orice moment va fi nevoie de aceste liste pentru depistarea unei persoane și a grupului din care făcea parte atunci când a intrat în club, ele trebuie să fie bine completate.

Nu am văzut rea credință la niciun patron și manager cu care am vorbit. Oamenii sunt preocupați și chiar îngrijorați că am putea reveni la perioada de criză cu închiderea localurilor. Nici noi nu dorim. Unii dintre dânșii, pe lângă obligațiile salariale, au făcut investiții noi în prima parte a anului inclusiv prin credite. Știu efortul tuturor. De aceea am mers personal să le spun că avem nevoie de întreaga lor responsabilitate și implicare personală în a urmări să se respecte regulile. Asociațiile antreprenorilor din domeniu comunică între ele, așadar, chiar dacă a fost imposibil să văd toate localurile, știu că mesajul meu a fost bine auzit!

Așadar, i-am văzut conștienți că este important să ia măsuri dar adevărul este că nu trebuie luate doar din obligație ci cu înțelegerea responsabilității pe care o au. Practic ei cheamă clienții în casa lor iar aceștia trebuie să găsească cele mai sigure condiții căci altfel gazda va suporta consecințele.

Am fost însoțită de agenți de poliție și de reprezentanți ai ITM Constanța. Cei de la Poliție aveau antrenament, pentru cei de la ITM Constanța, a lucra în week-end, noaptea, înclin să cred că avea un caracter excepțional. Activitatea de control trebuie adaptată sezonului estival iar în această perioadă în care le cer să meargă să verifice respectarea măsurilor de securitate/protecție (angajați, în principal) cu atât mai mult. Nu poți să faci verificări din birou, prin hârtii sau mergând în zile și într-un interval orar în care nu este mai nimeni prezent la fața locului. Știu că se obișnuiește să vină toată lumea când se aude că vine ministrul în teren. Soluția nu este să ne păcălim unii pe alții, un singur control nu face minuni, soluția este o bună planificare a verificărilor pe toată durata estivală.

Eu nu sunt agent de control, sunt instituții și salariați ai statului român care trebuie să își facă treaba. Eu am tras un semnal de alarmă. Pericolul nu a trecut! Cerem fiecărui român să fie responsabil, oriunde își petrece timpul liber și solicităm ferm patronilor să își asume responsabilitatea. Nu facem aceste lucruri, nu vor mai fi nici locuri de distracție în concediul de pe litoral, nici oameni ale căror salarii depind de funcționarea respectivelor localuri. În care s-a investit mult în ultimii ani. Acum trebuie investit mai mult ca oricând în oameni.

Să facă asta nu pentru un Prim-Ministru care solicită insistent verificări de către toate instituțiile cu atribuții, nu pentru un ministru care îți poate face oricând surpriza să verifice în teren ci pentru că realmente acum este momentul să ne implicăm toți, să ne ajutăm unii pe ceilalți pentru a proteja sănătatea oamenilor afectând cât mai puțin posibil economia. În oricare dintre aceste cluburi este tatăl unui copil, este sora cuiva, este fiica unei familii îngrijorate până ea se întoarce acasă, este fratele cuiva. Poate fi cineva cunoscut dar chiar și dacă nu este, tot avem datoria să ne facem toți treaba. În fiecare moment nu doar la început de activitate și din când în când. Indiferent de cât efort investim. Merită.

Acest guvern este responsabil. Chiar ne pasă. Facem tot ceea ce putem pentru ca mesajul nostru de responsabilitate să fie auzit”, a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.