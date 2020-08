Într-o postare pe pagina de facebook, Violeta Alexandru susține că nu e interesată de statistică, ci de lucrurile care se întâmplă pe teren. În acest context, ministrul anunță vizite surpriză pentru a vedea activitatea exact în momentul desfășurării.

„Unde sunt inspectorii de muncă?

Poate se înțelege mai bine acum. Nu mă impresionează datele statistice dacă nu se confirmă în teren. Rar accept vizite pregătite dinainte, prefer să ajung în județe pentru a vedea activitatea în cursul desfășurării. Am în lucru de mai multă vreme o serie de schimbări care să eficientizeze activitatea la Inspecția Muncii. Nu am făcut un secret, am avut videoconferințe cu toți inspectorii, am avut conferințe de presă. Am fost transparentă în ceea ce privește obiectivul meu: activitate serioasă la ITMuri.

Pornind de la situația întâlnită la ITM Argeș, unde Inspectorul Șef nu știa, în mijlocul zilei, unde se află inspectorii săi, am cerut să văd în țară cât de serios se completează registrul privind deplasările pentru acțiunile de control. Rezultatul? Majoritatea județelor completează superficial acest registru, nu este scris unde se merge în control și, ca atare, nici inspectorii nu sunt verificați. Potrivit normelor legale, acest registru trebuie să conțină destinația exactă unde va merge fiecare inspector în control – denumirea firmei sau, în cazul campaniilor de control, zona bine delimitată alocată fiecărui inspector. De ce la unele ITMuri se poate și la altele nu? Voi concluziona după ce iau toate informațiile”, a scris Violeta alexandru.

S-a dat ordin

Totodată, ministrul a mai precizat că a făcut deja primul pas și a cerut Inspecției Muncii o verificare pe larg în toată țara și luarea măsurilor necesare.

Următorul pas îl va reprezenta verificările pe teren. Violeta Alexandru a mai subliniat faptul că prioritatea actualului Guvern este ca munca să fie făcută cu seriozitate.

„Pentru moment, am cerut Inspecției Muncii să verifice toată țara și să ia măsuri. Pasul următor, verificări în teren. Dacă am spus că facem treabă serioasă, nu umblăm cu tactici prin care să nu ne poată fi verificată activitatea. Mai ales, când am cerut directorilor și inspectorilor să iasă din birouri (fără exces de zel!) pentru a verifica inclusiv respectarea măsurilor de protecție împotriva Covid.

Fiecare om care lucrează în sistemul public trebuie să înțeleagă că acest guvern apreciază munca făcută cu seriozitate. Din respect pentru cei care o desfășoară, nu accept ca unii să creadă că păcălesc superiorul ierharhic, inclusiv Ministrul. Pentru că văd și nu voi accepta.

Le reamintesc inspectorilor că în centrul activităților de control trebuie să fie sesizările/petițiile cetățenilor”, mai scrie Alexandru.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea.