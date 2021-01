Joe Biden a devenit oficial miercuri cel de-al 46-lea preşedinte al Statele Unite. Problemele legate de contestatarii săi din tabăra lui Trump sunt însă departe de a se fi încheiat.

Proteste violente în Portland, Oregon, împotriva lui Biden

La doar câteva ore după ceremonie, protestatarii au vandalizat sediul Partidului Democrat din Portland, Oregon. Oamenii furioşi au spart ușile și ferestrele clădirii, au dat foc unui tomberon și au desenat graffiti-uri pe pereții clădirii. Acestea aveau mesaje precum „Breonna Taylor merită dreptate” sau „F*** Biden”, relatează NBC News.

Poliţia locală a relatat că lucrurile puteau degenera şi mai mult, având în vedere că unii protestatari aveau şi arme albe asupra lor. Au fost găsite cocktail-uri Molotov, cuțite, bastoane, spray chimic și o rangă, potrivit oamenilor legii din Portland.

Demonstrators now gathered at on-ramp to 84 pic.twitter.com/f5QtHIcHD7 — Mike Benner (@MikeBennerKGW) January 20, 2021

Sound of breaking glass at what appear to be democratic offices at 9th & Everett pic.twitter.com/rgxipVVgjx — Mike Benner (@MikeBennerKGW) January 20, 2021

Protesters are tagging the Democratic Party of Oregon Headquarters and smashing windows. (photo from slightly earlier) pic.twitter.com/DQCyveRZU4 — The Oregonian (@Oregonian) January 20, 2021

Mulţi dintre protestatari s-au întâlnit în sud-estul oraşului, îmbrăcaţi în negru, înainte de a merge în marş spre birourile Partidului Democrat. Potrivit presei locale, ei aveau bannere cu mesaje precum „Nu-l vrem pe Biden, vrem răzbunare! Pentru crimele poliției, războaiele imperialiste și masacrele fasciste” sau „Noi suntem neguvernabili”.

Opt persoane au fost arestate miercuri în urma violenţelor din Portland. Acuzaţiile împotriva lor înclud infracţiuni grave, precum deţinerea de arme, a precizat sgt. Kevin Allen din partea Poliţiei din Portland.

Here’s our last video update for the night. Thanks for coming here for verified public safety information! pic.twitter.com/E062Gcn7cl — Portland Police (@PortlandPolice) January 21, 2021

Președintele a pledat pentru unitate în discurs

Preşedintele american Joe Biden a pledat miercuri pentru unitate în discursul său de după depunerea jurământului. El le-a cerut oamenilor să aibă “un nou început” şi să nu lase politica să fie un “foc dezlănţuit” care provoacă divizare.

“Pentru a depăşi aceste provocări, a ne vindeca sufletul şi a asigura viitorul Americii avem nevoie de mai mult decât cuvinte. Este nevoie de lucrul cel mai greu de obţinut într-o democraţie: de unitate”, a spus Biden.

Preşedintele american a mai declarat că o mulţime violentă nu poate răsturna tradiţiile democratice ale SUA. Declarația vine la două săptămâni după asaltul susţinătorilor predecesorului său Donald Trump asupra Capitoliului.

“Stăm aici la doar câteva zile după ce o mulţime a crezut că poate folosi violenţa pentru a reduce la tăcere voinţa poporului, pentru a opri funcţionarea democraţiei noastre, pentru a ne îndepărta de pe acest pământ sacru. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu se va întâmpla niciodată. Nici astăzi, nici mâine, niciodată. Niciodată”, a spus Biden în discursul său inaugural.

Sursă foto: captură NBC News