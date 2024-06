Joe Biden ar putea părăsi cursa prezidențială. „Pariul taberei democrate” din SUA pentru dezbaterea sa cu Donald Trump a fost „unul neinspirat” pentru că au mizat pe o dezbatere timpurie pentru a respinge întrebările legate de vârsta înaintată a lui Joe Biden (81 de ani). Vă reamintim că el este cel mai în vârstă președinte din istoria SUA.

A fost cea mai timpurie dezbatere care a avut loc în istoria dezbaterilor prezidențiale americane. Democrații americani au vrut să le transmită alegătorilor din SUA că el este pregătit pentru un al doilea mandat prezidențial, însă au făcut fix contrariul.

Potrivit spuselor sale, majoritatea alegătorilor americani cred că Donald Trump l-a învins pe candidatul democrat la dezbaterea desfăşurată, joi, în studiourile de filmare ale CNN Atlanta, potrivit unui sondaj de opinie realizat în rândul telespectatorilor din SUA.

Alegătorii înregistraţi pentru alegerile prezidențiale, care au urmărit dezbaterea, cred că Donald Trump a avut o performanţă mai bună decât contracandidatul său.

În timpul dezbaterii, el a lăsat impresia că nu este sigur pe sine în faţa contracandidatului său. A vorbit cu o voce răguşită, a repetat anumite idei și s-a pierdut în fraze confuze.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024