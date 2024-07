Într-un discurs scurt, dar ferm, așa cum l-a caracterizat The New York Times, președintele american Joe Biden a subliniat vineri, pe 5 iulie, că rămâne hotărât să candideze pentru realegerea la Casa Albă.

El a respins din nou presiunile care i se fac să se retragă din cursă, în special după dezbaterea cu contracandidatul său republican, Donald Trump. Potrivit CNN, chiar și propriii săi colegi i-au cerut acest lucru.

Într-un discurs agresiv, susținut vineri în Wisconsin, un stat cheie, actualul lider de la Casa Albă a spus că îl va învinge din nou pe Trump.

Biden a adăugat că nu vrea să lase dezbaterea cu contracandidatul său republican, în care a părut confuz în mai multe rânduri, să șteargă „ani de muncă”.

„I am running and going to win again.”

