Prețul aurului a atins un nou record

Prețul aurului a atins un nou record, luni, 16 septembrie 2024. Acum, un gram de aur costă 371,85 de lei, conform Băncii Naționale a României (BNR).

Pe piețele internaționale, prețul aurului a crescut cu aproape 580 de dolari americani per uncie, ajungând la aproximativ 2600 de dolari americani per uncie. Luni, la ora 13:30, uncia de aur era cotată la 2612,50 de dolari americani pe piețele internaționale (contracte Futures pentru livrare în decembrie 2024). Prețul spot era de 2586,19 de dolari americani per uncie.

În ultima vreme, aurul a devenit din ce în ce mai scump, ceea ce sugerează că ne-am putea apropia de o recesiune economică deoarece aurul este adesea văzut ca o investiție sigură în perioade dificile. Printre motivele acestei creșteri se numără scăderea dobânzii de referință de către BCE și posibilitatea ca FED să ia o decizie similară peste câteva zile. În plus, alegerile prezidențiale din SUA dau un sentiment de incertitudine, motiv pentru care băncile centrale își diversifică investițiile în aur pentru a se proteja. Experții financiari spun că ar putea ajunge la 3.000 de dolari americani pe uncie chiar înainte de șase luni.

Prețul aurului va crește până la 2.950 de dolari americani

Adam Hamilton, directorul general de la Zeal Intelligence, o firmă de consultanță financiară, spune că prețul aurului ar putea crește foarte mult, pe măsură ce investitorii americani se îndepărtează de acțiuni și de hype-ul din jurul inteligenței artificiale, căutând refugiu în aur. El menționează că această cerere mare nu este încă motivul principal pentru creșterea prețului aurului și că situația este foarte pozitivă.

În contextul economic și geopolitic actual, aurul ar putea continua să crească. Adam Hamilton crede că, atunci când bulele de pe piața de acțiuni și din sectorul inteligenței artificiale se vor sparge, americanii se vor îndrepta spre metale prețioase, ceea ce va face ca prețul aurului să urce.

Aurul a crescut cu 38,7% în mai puțin de 11 luni și a atins mai multe recorduri, fără ca motivele obișnuite să explice această creștere. Datorită comercianților de contracte futures pe aur, investitorilor chinezi și băncilor centrale care au condus această tendință de creștere, cererea pentru aur nu pare să scadă în viitorul apropiat, în ciuda scăderii piețelor de acțiuni și a creșterii valorii yuanului aur.