Italia, Spania, Polonia și Franța urmează să primească aproximativ jumătate din cele 1,2 trilioane de euro distribuite de UE guvernelor naționale în perioada 2021-2027 prin fondurile de redresare, coeziune și agricultură, explică în analiza sa Alvise Lennkh-Yunus, director executiv al Scope Ratings.

Grecia, Croația, Bulgaria, Letonia, Slovacia, România și Ungaria vor primi între 30% și 45% din PIB-ul lor în perioada 2021-2027, în timp ce Polonia, Lituania, Estonia și Portugalia între 25% și 30%.

Pentru Italia și Spania, principalii beneficiari în cifre absolute, aceste procente sunt de asemenea ridicate, în jur de 15% pentru Spania și 10% pentru Italia, față de aproximativ 5% pentru Franța și 2% pentru Germania, raportat la PIB-ul lor. Aceste fonduri vor ajuta țările din sudul și estul Europei să se redreseze după pandemie și după impactul economic al războiului Rusia-Ucraina.

UE va plăti aproximativ 1,2 trilioane între 2021-2027 prin Fondurile de coeziune

În total, UE va plăti aproximativ 1,2 trilioane (aproximativ 8,5% din PIB-ul UE-27) în perioada 2021-2027 prin Fondurile de coeziune (387 de miliarde de euro), Fondurile pentru politică agricolă (261 de miliarde de euro), resurse din bugetul anterior 2014-2020 în valoare de 255 miliarde de euro rămase de plătit până în 2023 și 332 de miliarde de euro sub formă de granturi din cadrul mecanismului de redresare și reziliență NextGenerationEU.

Astfel, aceste fonduri reprezintă cele mai importante mecanisme redistributive de sprijinire a redresării economice și a dezvoltării durabile în țările UE. Însă nu toate statele membre UE vor beneficia în mod egal de aceste instrumente financiare, întrucât reflectă criteriile de alocare pentru fiecare politică, incluzând diferitele niveluri ale dezvoltării economice și ale nevoilor sociale din țările membre, dar și prioritățile și realitățile politice care determină scopul finanțării fiecărei politici.

Italia este de departe cel mai mare beneficiar în cifre absolute

Italia este de departe cel mai mare beneficiar în cifre absolute, întrucât va primi aproximativ 185 de miliarde de euro, pe lângă cele 123 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi NGEU, urmată de Spania cu 177 miliarde de euro, Polonia cu 165 de miliarde de euro, Franța cu 123 de miliarde de euro, România cu 81 de miliarde de euro și Germania cu 77 de miliarde de euro.

În total, șapte state membre primesc aproximativ 70% din aceste fonduri UE, în frunte cu Italia, Spania și Polonia, cu procente variind între 13% și 15%, urmate de Franța (10%) și România (6,5%), Germania ( 6,3%) și Grecia (5%). Restul de 20 de state membre primesc în total aproximativ 30% din aceste fonduri. Aceste date nu includ împrumuturile SURE, instrumentul provizoriu de finanțare a programelor legate de ocuparea forței de muncă în timpul crizei Covid-19 și împrumuturile NGEU, deoarece acestea vor fi rambursate în timp de statele membre respective, susține Euro2days.gr.

Italia a primit 27 de miliarde de euro pentru SURE și va primi 123 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi NGEU. Spania a primit 21 de miliarde de euro în cadrul SURE, urmată de Polonia cu 11 miliarde de euro. Au mai primit împrumuturi România (14,9 miliarde de euro), Grecia (12,7 miliarde de euro) și Polonia (11,5 miliarde de euro). Deși toate aceste împrumuturi trebuie rambursate, țările continuă să beneficieze de rate mai mici ale dobânzilor, care, conform estimărilor Comisiei Europene, au condus la economii de aproximativ 3,8 miliarde de euro pentru Italia, 1,6 miliarde de euro pentru Spania, 0,9 miliarde de euro pentru Spania, 0,9 miliarde de euro pentru România și 0,5 miliarde de euro pentru Grecia.