Dan Vîlceanu, a declarat marți, că nominalizarea lui Dacian Cioloș a fost făcută în condițiile în care în Parlament a fost testată o majoritate PSD-USR-AUR. Secretarul General al PNL a vrut să precizeze că în acest moment protocolul dintre PNL și USR nu mai este în vigoare.

„Este o decizie și un anunț care cred eu că vine în urma lucrului întâmplat în Parlament. Acolo s-a dovedit că existe o majoritate PSD-AUR-USR și această majoritate trebuie să formeze un guvern. Acum are ocazia să guverneze”, a declarat Secretarul General al PNL, Dan Vîlceanu, la Digi24.

Secretarul General al PNL nu a exclus discuții cu cei din USR, însă a precizat că nu mai există un protocol între cele două partide, după ce USR a votat demiterea unui guvern liberal.

„Vom discuta cu cei de la USR. Rămâne de văzut ce vom stabili și în forurile noastre de conducere. Trebuie clarificate câteva lucruri. Domnul Barna a făcut afirmația că există un protocol cu PNL și UDMR. În acel protocol era prevăzut că premierul este de la PNL, iar în acel protocol nu scria că USR dă jos guvernul. Este absurd să spui că mai există un protocol. De aceea, cred eu că discuțiile pe un premier desemnat care trebuie să își găsească o majoritate care din punctul nostru de vedere a fost testată deja: PSD-USR-AUR”, a declarat Dan Vîlceanu.

Dan Vîlceanu spune că după ce USR a demis un guvern liberal, „nu poți să vii să ceri susținere”.

„Când votezi o moțiune împotriva unui guvern liberal nu poți să vii să ceri susținere, dar vom discuta în partid și președintele PNL va face anunțul. Majoritățile nu ți le dă Dumnezeu, ți le faci”, a mai declarat secretarul general al PNL.

Dacian Cioloș, primul în preferințele lui Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni că a decis să îl desemneze pe liderul USR Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru.

„În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este foarte important să se gestioneze situația pandemică, creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri să nu crească celelalte prețuri. Este important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate.

Am reiterat importanța pregătirilor pentru situația de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile importante pentru români, nu certurile politice. Formațiunile au venit cu diferite abordări, propuneri. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș.”, a declarat Klaus Iohannis.