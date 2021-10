Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a postat sâmbătă, pe Facebook, un mesaj în care acuză USR că vrea ca România să intre în lockdown și să lase românii în familent și sărăcie.

„USR vrea LOCKDOWN ! USR vrea șomaj, faliment și sărăcie. În pragul iernii, USR vrea să lase românii fără loc de muncă și să închidă companiile !

Mesajul meu este clar : NU VOM ÎNCHIDE ECONOMIA !

Trebuie să înțeleagă și USR și PSD, că singura variantă de a scăpa de pandemie este vaccinarea și să participe activ alături de noi la campania de vaccinare.

USR are tupeul să jignească angajații din DSU, Ministerul Sănătății, INSP și DSP-uri, după ce a avut 2 miniștri ai Sănătății, care s-au întrecut în incompetență, au sabotat campania de vaccinare, la fel cum a făcut AUR, au dat datele personale ale românilor către diferite ONG-uri și acum ne spun cum ar fi trebuit să fie România în LOCKDOWN.”, a scris Dan Vîlceanu pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Vîlceanu, în replică la cea a lui Voiculescu

Postarea lui Dan Vîlceanu vine în replică la cea a lui Vlad Voiculescu de vineri, în care fostul ministru al Sănătății afirma că are „că oamenii au fost lăsaţi de izbelişte de statul român”.

„In momentul in care incidenta in Bucuresti era la un nivel care a tinut orase intregi din lumea civilizata in lockdown pentru saptamani intregi, proaspatul ales presedinte al PNL declara chiar de pe scena congresului „nu voi inchide mall-urile”.

Cand seful guvernului spunea asemenea enormitati si continua sa pozeze in campionul relaxarilor, NIMENI din statul roman nu si-a gasit curajul sa ii spuna ca greseste sau sa spuna public lucrurilor pe nume, asa cum o facea Andreea Moldovan la inceputul acestui an.

Nimeni din Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

Nimeni din Ministerul Sanatatii.

Nimeni din Institutul National de Sanatate Publica (institutie teoretic apolitica cu peste 400 de angajati, experti!).

Nimeni din Directiile de Sanatate Publice din toata tara.

Nimeni.”, a scris Vlad Voiculescu, vineri, pe Facebook.