Proaspătul preşedinte al USR, Dacian Cioloş, şi-a înaintat demisia!

Este vorba despre demisia din postura de preşedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European. Cioloş anunţase că va face acest lucru, dacă va câştiga lupta internă cu Dan Barna, încă înainte de votul final.

“Tocmai de asta am fost absent luni de aici, pentru că am fost la Strasbourg, am avut o întâlnire cu președinția grupului, apoi o ședință de grup și mi-am prezentat demisia.

Le-am explicat colegilor de ce fac lucrul acesta și dându-mi demisia am și deschis posibilitatea de a organiza alegeri pentru un nou președinte de grup cât mai repede. Foarte probabil înainte de sfârșitul acestei luni Renew va avea un nou președinte”, a declarat, miercuri, Dacian Cioloş pentru RFI.