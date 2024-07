Viktor Orbán a efectuat o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. Acesta a ajuns la Kremlin într-o mașină de lux rusească Aurus, gest care poate semnifica apropierea acestuia de liderul rus.

Canalul Telegram Mash a surprins imagini cu premierul ungar parcurgând centrul Moscovei la bordul unui Aurus Senat, flancat de mai multe mașini Aurus Komendants cu luminile intermitente pornite.

Această vizită nu este una obișnuită, întrucât Viktor Orbán a subliniat că a venit la Moscova din propria inițiativă și nu ca reprezentant al Uniunii Europene, o poziție care atrage oricum critici la Bruxelles.

În plus, Viktor Orbán a menționat că Ungaria rămâne singura țară europeană capabilă să mențină dialogul cu toate părțile implicate în conflictul din Ucraina.

Viktor Orbán a discutat cu Putin despre posibilele căi de reglementare a conflictului din Ucraina, punând accent pe necesitatea încetării luptelor și inițierii negocierilor.

Este important de menționat că premierul ungar a vizitat Kievul cu câteva zile înainte de întâlnirea sa cu Putin, propunând un plan de pace președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Planul acestuia a fost însă respins de către liderul de la Kiev.

Pe lângă discuțiile despre Ucraina, Putin a subliniat și îngrijorările legate de scăderea volumului schimburilor comerciale dintre Rusia și Ungaria.

Acest aspect, deși poate părea secundar, are implicații majore pentru relațiile bilaterale.

Cei doi lideri au subliniat că există proiecte comune în derulare.

Viktor Orbán se confruntă cu o presiune considerabilă din partea Uniunii Europene pentru:

Bruxelles-ul s-a delimitat oficial de vizita lui Orbán la Moscova, subliniind că aceasta a avut loc în nume personal și nu reflectă poziția UE. Vezi aici mai multe detalii.

