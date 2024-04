Sâmbătă, în inima Budapestei, mii de oameni au ieșit în stradă într-o manifestație împotriva guvernului lui Viktor Orban. Această demonstrație a fost organizată de un avocat care a fost anterior apropiat de administrație și care a inițiat recent o mișcare politică cu scopul de a contesta conducerea premierului, conform informațiilor furnizate de Reuters.

Pe 6 aprilie, o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această primăvară, protestatarii au luat cu asalt străzile, îndreptându-se spre sediul parlamentului. În timp ce mergeau, unii dintre ei strigau lozinci hotărâte. Ei spun că nu le este teamă și că vor demisia premierului Orban.

O mulțime de manifestanți îmbrăcați în culorile naționale ungare, roșu-alb-verde, sau purtând drapelul Ungariei au fost observați în rândul protestatarilor. Aceste simboluri sunt adesea asociate cu partidul lui Orban în ultimele două decenii, fiind folosite în mod tradițional de către acesta.

În fruntea protestului s-a aflat Peter Magyar, în vârstă de 43 de ani, care este cunoscut pentru că a fost căsătorit cu Judit Varga, fostul ministru al Justiției din guvernul lui Orban. Magyar intenționează să își lanseze propriul partid politic în viitorul apropiat, îndepărtându-se astfel de actuala administrație.

Potrivit a trei protestatari, citați de Reuters, motivul pentru care au încredere în Magyar este pentru că el a fost asociat cu guvernul lui Orban și are o înțelegere profundă a modului în care acesta operează.

