Criza demografică din Ungaria devine din ce în ce mai gravă

Criza demografică din Ungaria devine din ce în ce mai gravă. Guvernul de la Budapesta a promis să aloce 5% din PIB pentru a crește numărul de nașteri și a venit cu o serie de alte ajutoare. Oamenii se plâng însă şi spun că numai familiile înstărite se vor bucura, de fapt, de aceste beneficii.

În ultimii zece ani, Guvernul de la Budapesta a dat sume mari de bani familiilor pentru a încuraja creșterea numărului de copii.

5% din PIB-ul Ungariei (dublu față de cheltuielile pentru apărare) a fost folosit pentru a sprijini familiile, în speranța că femeile vor face mai mulți copii, mai ales că premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a declarat de mai multe ori un susținător al familiei tradiționale.

Ce beneficii oferă Guvernul de la Budapesta celor care vor să aibă mulți copii?

De exemplu, o familie cu trei copii a spus că a primit ajutoare financiare și împrumuturi în valoare de 80.000 de euro de la Guvernul Orban, „una dintre cele mai generoase scheme pentru sprijinirea nașterilor”, plus un bonus de aproximativ 6.000 de euro pentru a cumpăra „o mașină de familie”. Familia respectivă a putut obține mai ușor un împrumut de 50.000 de euro pentru o casă.

Printre beneficiile oferite de Guvernul de la Budapesta se numără și un împrumut de 25.000 de euro pentru nașterea celui de-al doilea copil în anul 2019. Familia respectivă ar fi fost scutită de rambursarea împrumutului, dacă ar fi avut și al patrulea copil.

„Reducerile fiscale și împrumuturile ieftine au sens pentru oamenii care au suficient venit, constant, pentru a vedea un beneficiu în acest sistem nedrept. Eu nu câștig suficient pentru a construi o casă și a beneficia de un împrumut subvenționat. Nu am avut niciodată o mașină nouă și probabil că nu o voi avea niciodată”, a declarat o mamă a trei copii.

În Ungaria, mamele care au de la patru copii în sus sunt scutite de impozitul pe venit

Guvernul de la Budapesta a decis că mamele cu patru copii sau mai mulți copii nu trebuie să mai plătească impozitul pe venit și alte taxe. Totuși, chiar și cu aceste oferte generoase, rata natalității nu este foarte mare în țara vecină.

De la un record de 1,23 copii per femeie în anul 2011, rata natalității a crescut la 1,59 în anul 2020. În ultimii patru ani, rata natalității a scăzut și s-a menținut sub 1,5. În prima jumătate a anului 2024, rata fertilității a fost de 1,36 copii per femeie, cea mai mică din ultimii zece ani. În iunie 2024, au fost înregistrate doar șase mii de nașteri, cel mai mic număr lunar din istoria Ungariei.

Multe familii din țara vecină nu câștigă suficient pentru a-și permite să ia împrumuturile oferite de Guvernul Orban și cu atât mai puțin să aibă un al patrulea copil, ceea ce le-ar aduce cele mai mari beneficii.

Biroul de Statistică din Ungaria recunoaște că subvențiile oferite de Guvernul Orban „au creat un decalaj între familiile bogate și cele sărace”, deoarece nu toate familiile își permit să accepte ajutorul financiar. Aceste ajutoare guvernamentale au schimbat complet sistemul de sprijin familial, favorizând familiile mai bogate și crescând inegalitatea între maghiari.