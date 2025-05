De Ziua Muncii, Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a adresat un mesaj puternic în care a tras un semnal de alarmă privind condițiile de muncă din România.

Fostul premier a criticat dur guvernul actual, acuzând autoritățile de nepăsare față de nevoile celor care muncesc din greu, dar nu primesc drepturile cuvenite.

Într-o intervenție ce a căpătat rapid ecou în spațiul public, Victor Ponta nu a ezitat să critice coaliția guvernamentală PSD-PNL-UDMR, precum și lideri politici de marcă, printre care Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu și Crin Antonescu.

Fostul premier i-a acuzat că „și-au bătut joc de oameni” și au lăsat în urmă un sistem politic corupt și ineficient.

De asemenea, Victor Ponta a lansat o aluzie subtilă la fostul președinte Klaus Iohannis, fără a-l menționa direct, dar făcând referire la „un șomer de lux de 10 ani”, pe care îl considera responsabil pentru stagnarea progreselor economice.

În încheiere, Victor Ponta a făcut un apel clar pentru susținerea sa în campania electorală, promițând că, începând cu 18 mai, „România va fi pusă pe primul loc”.

Marți seară, în cadrul unei dezbateri organizate de TVR, Crin Antonescu și Victor Ponta s-au angajat într-un schimb de acuzații acerbe, reflectând vechea lor rivalitate politică. Cei doi au recurs la un limbaj tăios, fiind nemulțumiți unul de altul pentru trădări politice din trecut și pentru atitudini considerate de fiecare ca fiind lipsite de loialitate.

Antonescu, cunoscut pentru pozițiile sale directe, a lansat o întrebare incisivă către Ponta, amintindu-i de o perioadă din trecutul politic al acestuia, când, în calitate de purtător de cuvânt al candidatului PSD Mircea Geoană, Ponta ar fi votat în favoarea unui alt candidat, lucru care nu i-a scăpat adversarului său.

În ciuda provocării, Ponta a evitat să răspundă direct, alegând să revină asupra propriilor realizări ca prim-ministru și să se apere de acuzațiile de trădare.

”Îi mulțumesc domnului Antonescu, pentru întrebare, pentru că-mi dă ocazia să spun încă o dată că oamenii știu ce-am făcut. În primul rând, ca prim-ministru știu ce-am făcut. Într-o coaliție PSD, PNL, Partidul Conservator, și anume am luat o țară în criză, o țară cu pensii și salarii tăiate, cu TVA-ul de 24%, și am reușit să avem grijă de oameni, am reușit să dăm din nou speranța oamenilor, am reușit să facem o schimbare politică atunci când părea că regimul nu mai poate să se schimbe.

De fiecare dată am fost de partea schimbării. Și cred că și acum, în 2025, România merge într-o direcție total greșită, o direcție greșită, în primul rând, pentru cetățenii țării, dar și pentru românii din afară. De aceea, votul lor a fost pentru schimbare în 24 noiembrie. Sistemul politic PSD, PNL, UDMR n-a putut să accepte rezultatul, a anulat votul românilor. Acum va trebui să-l accepte și, împreună, toți românii președinte, un nou guvern, nu cel actual, putem să mai ieșim odată din criză.

Și mai vreau să spun un lucru, pentru că am această oportunitate. Am făcut multe lucruri bune, am făcut multe greșeli. Întotdeauna am muncit, n-am stat șomer nicio zi, nici 10, nici 10 ani. Și întotdeauna voi munci pentru cei dragi mie. Trebuie să am eu grijă de ei, nu să fiu un trântor în spatele lor”, a raspuns Victor Ponta.